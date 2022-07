Al via le consegne della Lamborghini Countach LPI 800-4

Ad aprile 2022 sono iniziate le consegne della Countach LPI 800-4, vettura che rappresenta, ad oggi, una delle few-off più emblematiche della storia di Lamborghini. L’esperienza di acquisto non si concentra unicamente sull’attesa e sul possesso della Countach LPI 800-4, ma è completata come sempre da alcuni elementi esclusivi, parte del Contact Program Lamborghini, che renderanno la customer experience ancora più unica e completa.

I 112 possessori della Countach LPI 800-4, già vendute tutte prima del lancio ufficiale avvenuto lo scorso agosto a Pebble Beach, oltre ad avere il privilegio di guidare un pezzo di storia automobilistica reinventato per il futuro, ricevono una serie di oggetti davvero speciali. Sono veri e propri pezzi da collezione che rendono la consegna della vettura ancora più memorabile. L’intenzione di Lamborghini è quella di esaltare l’artigianalità e la manualità unite all’innovazione, in un connubio perfetto e vincente, un mix di assoluto valore. Non ultimo, ogni oggetto è certificato e numerato, non è in vendita e viene dedicato e consegnato solo ed esclusivamente ai Clienti Countach LPI 800-4.

I proprietari della Countach LPI 800-4 hanno ricevuto, alla firma dell’ordine, una lettera di congratulazioni da parte di Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. Si tratta di un’elegante composizione di altissima tecnica cartiera che, in un intrigante gioco di pieni e vuoti incisi al laser, compone e scompone la sagoma della Countach LPI 800-4, custodendo il messaggio di sincere felicitazioni del CEO.

Nei primi mesi di attesa i Clienti Countach LPI 800-4 ricevono una delle 112 repliche numerate di un esclusivo dipinto realizzato come da tradizione da Mateusz Wowk, exterior designer e artista del Centro Stile Lamborghini, diretto dall’Head of Design, Mitja Borkert. Realizzato in originale su tela di grandi dimensioni all’interno del Centro Stile di Sant’Agata Bolognese, il dipinto è stato successivamente acquisito in digitale con tecnologia gigapixel, una delle più avanzate tecnologie di acquisizione museale. Infine l’opera è stata replicata, sempre in grandi dimensioni, su canvas, riproducendo la matericità tipica del tratto di Mateusz sulla tela. Classico esempio, tipico Lamborghini, in cui l’arte prende forma attraverso processi di altissima tecnologia.

Ad oggi altri preziosissimi items sono in lavorazione e prossimi alla consegna ai nostri Clienti Countach, attraverso la rete di vendita Lamborghini. L’elemento comune a questi items è il coinvolgimento di artisti di fama internazionale e di artigiani italiani rappresentanti della massima creatività italiana.

L’esclusività, la riservatezza e la volontà di preservare lo stupore dei nostri Clienti non ci permette al momento di darvi maggiori dettagli, ma i nostri Clienti, molto digitali, amano condividere i loro pezzi d’arte, su ruote e non, sui social: potreste scorgere nei loro post la bellezza e l’unicità dei pezzi d’arte dedicati alla Countach e ai suoi possessori!