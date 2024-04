Al via l’edizione 2024 dei Vespa World Days

Con l’arrivo di migliaia di appassionati di Vespa a Pontedera da ogni angolo del mondo, è iniziata ieri la nuova edizione del Vespa World Days 2024. Questo raduno annuale, che coinvolge i Vespa Club nazionali di tutto il globo, si tiene per la prima volta nella città natale e produttrice della celebre Vespa sin dal 1946. Quest’anno è particolarmente speciale poiché coincide con il 140º anniversario della fondazione di Piaggio nel 1884.

In contemporanea con l’apertura dei Vespa World Days 2024 è stata consegnata una Vespa GTS 300 alla Polizia di Stato: questa speciale Vespa si unirà al servizio d’ordine aprendo la spettacolare parata di sabato 20 aprile, che attraverserà le più belle località della Valdera. Si annuncia un serpentone incredibile, lungo oltre 10 chilometri, perché alle ottomila Vespa ufficialmente iscritte se ne aggiungeranno altre migliaia, già in viaggio verso la Toscana. La Vespa della Polizia di Stato verrà successivamente esposta presso il Museo delle auto della Polizia, a Roma.

La prima giornata di festa ha visto anche l’inaugurazione, al Museo Piaggio, della grande mostra “Vespa all over the World” che, con materiali originali e spettacolari dell’Archivio Storico Piaggio, racconta la diffusione della Vespa nel mondo, ripercorrendo la storia della sua prima e precoce internazionalizzazione, tra la fine degli anni ’40 e gli anni ‘60.