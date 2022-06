Alcantara e Czinger al Goodwood Festival of Speed

Alcantara e Czinger hanno collaborato durante il Goodwood Festival of Speed ​ per presentare, per la prima volta al festival, il pionieristico modello 21C con gli esclusivi interni personalizzati Alcantara.

I designer di Alcantara hanno collaborato con il team di Czinger per creare due diverse applicazioni ultramoderne per la seduta della 21C: una per il modello da strada, con Alcantara beige chiara e inserti centrali con decorazioni intrecciate a mano, e una per la variante da pista leggera, in esposizione a Goodwood, con Alcantara nera goffrata 3D a motivo esagonale, realizzata su misura e ottenuta con un processo brevettato che utilizza una speciale combinazione di calore e pressione.

Per sottolineare questa collaborazione unica, sono state realizzate delle borse esclusive in Alcantara, personalizzate con i loghi dei brand e del Goodwood Festival.

La partnership fra Czinger e Alcantara trova i suoi punti di contatto nell’impegno di entrambe le società sul tema della sostenibilità e nel porre al centro dei rispettivi business stile e innovazione. Carbon Neutral dal 2009, Alcantara si fregia di un impegno serio e certificato nel campo della sostenibilità, facendo della trasparenza su questo argomento uno dei suoi asset più importanti.



“Siamo lieti di collaborare con un marchio prestigioso, internazionale e all’avanguardia come Czinger, che, proprio come Alcantara, unisce tecnologia, stile e performance” ha affermato Andrea Boragno, Presidente e Amministratore Delegato di Alcantara. “La nostra qualità 100% Made in Italy e la capacità di personalizzazione sono ciò che rende Alcantara la scelta dei marchi più ammirati al mondo”.