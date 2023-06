Alcantara e Microsoft insieme per una linea Surface sostenibile e personalizzata

Alcantara e Microsoft continuano la loro lunga e proficua collaborazione per personalizzare la linea Surface, un connubio perfetto che va oltre la semplice creazione di prodotti di alta qualità. Sin dal loro lancio ufficiale nel 2017, i due marchi sono impegnati nell’innovazione e nell’apertura di nuovi orizzonti, con una particolare attenzione alla sostenibilità. Insieme, supportano gli obiettivi di Microsoft per progettare prodotti incentrati sull’economia circolare, aggiungendo materiali rinnovabili all’hardware dei dispositivi.

Per Microsoft, la collaborazione con Alcantara ha rappresentato un’opportunità unica per scoprire e innovare i materiali, collaborando con una delle prime aziende al mondo Carbon Neutral sin dal 2009. Alcantara ha definito, ridotto e compensato tutte le emissioni di CO2 derivanti dalla propria attività, dimostrando un impegno costante per l’ambiente.

Frutto di questa importante ricerca congiunta è il lancio, nell’ottobre 2022, della nuova Microsoft Surface Pro Signature Keyboard nelle varianti Forest e Sapphire. Questa tastiera è stata realizzata con una versione parzialmente biobased del materiale Alcantara, contenente almeno il 12% di contenuto rinnovabile derivato dai rifiuti della canna da zucchero. Questo rappresenta uno step incrementale entusiasmante nel reinventare la prossima generazione di materiali dedicati alla Keyboard Pro, riducendo al contempo la dipendenza dalle risorse naturali.

Oltre alle prestazioni uniche e all’estetica sofisticata, il materiale Alcantara offre un’incredibile sensazione al tatto, garantendo un comfort superiore. La sua versatilità, propria del materiale Made in Italy per eccellenza, è stata fondamentale per integrare questa versione evoluta di Alcantara nei prodotti della gamma Surface di Microsoft. L’azienda ha scelto questa soluzione che risponde perfettamente al desiderio di utilizzare una nuova frontiera di risorse, senza rinunciare ai benefici dell’eleganza e del comfort.

L’integrazione dei principi di progettazione circolare nello sviluppo del prodotto rappresenta un punto di svolta per Microsoft. Questo approccio mira a riscrivere il modo in cui la tecnologia viene progettata, seguendo un modello di “riduzione, riutilizzo e recupero”. L’obiettivo è ridurre al minimo gli sprechi e prolungare il ciclo di vita dei dispositivi Surface il più a lungo possibile.