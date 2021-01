Alcantara e Toyota: insieme per una guida sportiva nel rispetto dell’ambiente

La nuova versione sportiva C-HR GR SPORT ispirata ai modelli GR di Toyota, orientati alle prestazioni e ai colori delle livree di TOYOTA GAZOO Racing, più esclusiva e sportiva, si caratterizza anche per gli interni in Alcantara.

Alcantara, abbinata alla pelle, veste le sedute nel colore Dark Black con ricami di linee longitudinali e parallele nella parte centrale, i cui colori – rosso e grigio chiaro – richiamano quelli del logo GR ed esaltano lo sfondo scuro in un gioco di contrasti visivi e tattili. Il carattere sportivo dell’allestimento è sottolineato dalla presenza del materiale, capace di coniugare prestazione tecniche (come l’aderenza in condizioni di guida veloce, la resistenza, la traspirabilità e la leggerezza) a eleganza e massimo comfort di guida.

Alcantara è stata scelta anche per la sua attenzione alla sostenibilità, tema caro a Toyota. Insieme i due brand assicurano un’esperienza di guida sportiva, nel rispetto dell’ambiente. Toyota, con i suoi motori ibridi che riducono le emissioni di Ossidi di Azoto (NOx) fino al 90% rispetto ai limiti previsti dalla normativa, trova in Alcantara, Carbon Neutral fin dal 2009 il materiale ideale per gli interni. Alcantara, grazie a questa caratteristica, non aggiunge ulteriori emissioni di anidride carbonica. Ogni metro quadrato di Alcantara prodotto ha impatto zero sul riscaldamento globale.