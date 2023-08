Alcantara incanta alla Monterey Car Week 2023

La Monterey Car Week è uno dei raduni automobilistici più prestigiosi del mondo : una mostra e competizione di auto d’epoca che mette in mostra automobili rare giudicate per la loro accuratezza storica, il loro merito tecnico, il loro stile, e i migliori premi e riconoscimenti ottenuti.

Per questa occasione Alcantara e Czinger Vehicles hanno collaborato nuovamente per l’edizione 21C Blackbird con interni esclusivi e realizzati su misura. Alcantara nera traforata con supporto metallico arancione, per interni di grande effetto, dove il design si spinge oltre i confini del comune utilizzo di Alcantara nell’industria automobilistica.

Alcantara, è stata protagonista anche degli interni di altre vetture di grande fascino, a partire dalla Pininfarina Battista edizione Nino Farina, già presentata quest’anno al Goodwood Festival of Speed ​​nel Regno Unito. Le caratteristiche interne su misura includono un sedile del conducente rifinito in Alcantara nera, accanto a un sedile del passeggero a contrasto rifinito in Alcantara beige, con entrambe le esclusive iscrizioni “Nino Farina”.

Mentre il made in Italy è stato rappresentato da Maserati con la MCXtrema, solo 62 veicoli prodotti nel mondo e già esauriti.

Interni personalizzati in Alcantara nera e verde per la Rimac, che ha presentato la nuova Nevera Time Attack, per arrivare alla McLaren con il modello 750S e la nuova Solus GT in edizione limitata di sole 25 unità che presenta una speciale versione di Alcantara arancione traforata.