Alcantara premiata agli Automobile Awards 2023

Nella prestigiosa cornice dell’Automobile Club de France a Parigi si è svolta la sesta edizione della cerimonia degli Automobile Awards 2023. Alcantara è stato insignito del premio “Coup de Coeur LR 66” che attesta il valore unico del brand italiano nel mondo automobilistico in termini di innovazione e alte prestazioni. Leggera, resistente, morbida ed elegante, Alcantara è il materiale scelto dai principali brand mondiali.

Da oltre di 50 anni Alcantara mette la sua eccezionale versatilità al servizio dei propri clienti grazie alla capacità unica unire le sue caratteristiche tecniche all’estetica e all’emozione; Alcantara può essere declinata in forme e texture diverse grazie a un processo che unisce stampe creative, tecnologie avanzate e lavorazione artigianale, tipiche della sartorialità Made in Italy.

I settori che maggiormente attingono alle incomparabili doti di Alcantara ci sono Automotive, Design, Fashion & Accessories e High-Tech. Bentley, Maserati, McLaren, Aston Martin, Renault, Peugeot, Hyundai, mLanvin, Yohji Yamamoto, Fumie Tanaka, Ligne Roset , Rode o Microsoft per il suo Surface Pro, solo per citarne alcuni, sono i clienti dell’azienda italiana. A ciò di aggiunge l’impegno nel mondo dell’arte con le mostre organizzate in collaborazione con prestigiosi musei come il Museo Maxxi di Roma, il Victoria & Albert Museum di Londra, il Mori Museum di Tokyo, per esempio.

Andrea Boragno, presidente di Alcantara, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di ricevere questo premio “Coup de Coeur LR 66”, che riconosce non solo il nostro impegno per un’innovazione costante, ma anche il nostro impegno per lo sviluppo sostenibile. Abbiamo introdotto una gamma di prodotti parzialmente derivato da poliestere riciclato certificato post-consumo e abbiamo accelerato la ricerca sul riciclo a fine vita, per sviluppare una tecnologia pionieristica che recupera integralmente la componente poliestere di Alcantara”.