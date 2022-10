Alcantara sposa l’anima racing della Ford GT LM Edition 2022

Ford GT LM 2022, nata per celebrare un pezzo di storia e rendere omaggio alla vittoria di Ford a Le Mans nel 2016 con lo storico podio 1-2-3 ottenuto nel 1966 da Ford, unico brand americano che abbia mai trionfato nella celebre 24 ore.

Alcantara personalizza ancora una volta l’abitacolo di una performance car in edizione speciale ed esclusiva, confermando il feeling con la casa automobilista Americana Ford ma anche la propria versatilità, formando un’accoppiata vincente all’insegna del Made in Italy.

Per rendere la Ford GT LM Edition il tributo speciale e definitivo, il team Ford Performance ha voluto integrare lo spirito vincente di Le Mans negli esemplari stradali con una supercar esclusiva prodotta in soli 20 esemplari con motore V6 EcoBoost biturbo di 3.500 cc da 660 CV.

Gli ingegneri Ford hanno lavorato a fondo per migliorare la performance di questa vettura lo dice proprio Mark Rushbrook, global director, Ford Performance Motorsports “Grazie a materiali innovativi, design e ingegneria all’avanguardia, la Ford GT è diversa da qualsiasi altra supercar di serie”.

In questa ottica è stata scelta Alcantara per rivestire il sedile del pilota, diverso dagli altri dell’abitacolo, realizzato in tinta con il rosso o il blu dei dettagli della livrea, mentre il sedile del passeggero in nero ebano con cuciture a contrasto ma in tinta con il sedile del guidatore. Il sedile presenta una forma ergonomica ed avvolgente e nella parte centrale della seduti si caratterizza per un motivo lavorato in orizzontale con un gioco tridimensionale dato dall’imbottitura e cucitura.

La carrozzeria è in fibra di carbonio laccata in Liquid Silver, mentre gli inserti Alcantara, abbinati al carbonio e pelle, raccontano ricercatezza tecnica ed estetica, con dettagli sartoriali rosso-blu in onore alla livrea da gara rossa e blu della Ford GT numero 68 vincitrice a Le Mans.

Nell’abitacolo il puro spirito racing si incontra anche sul rivestimento del quadro strumenti in Alcantara e pelle color ebano, mentre i montanti e headliner del tetto sono rivestiti in Alcantara color ebano.

Alcantara grazie alla sua leggerezza, contribuisce a contenere il peso complessivo a vantaggio delle performances. Sui sedili Alcantara assicura il massimo grip sportivo sia in curva sia in frenata, restituendo le sensazioni tipiche delle auto da corsa.