Alcantara veste gli interni della Maserati MC20

Sotto i riflettori in questi giorni a Modena per i press test della stampa internazionale, la Maserati MC 20. Gli interni della vettura presentano un pattern originale, combinazione di tecnologia e artigianalità, studiato su misura e frutto del lavoro congiunto dei designer del Centro Stile Maserati e dei designer e dei tecnici del Complex Manufacturing di Alcantara, un team in grado di sviluppare personalizzazioni estreme, combinando tecnologie complesse, arrivando a fornire al cliente il prodotto finito, pronto per la sellatura.

All’interno della vettura, importanti applicazioni complesse realizzate presso il Complex Manifacturing di alcantara, sono i sedili e i pannelli porta, caratterizzati dal materiale di colore nero nero con forature laser – con interlinea decrescente tra i tagli laser – abbinata a un backing a contrasto, con due possibili varianti di colore: blu e metallic grey. Inoltre, è possibile optare per alcantara colore cuoio con backing metallic grey.

I sedili rivestiti in alcantara consentono al pilota un elevato grado di stabilità, anche in caso di accelerazioni laterali, e quindi precisione nell’inserimento in curva. Grazie alla traspirabilità, alla resistenza all’usura, alla leggerezza e soprattutto alla perfetta aderenza, alcantara è il rivestimento di elezione per tutte quelle parti che in un’auto estremamente sportiva richiedono prestazioni eccezionali al materiale, garantendo nello stesso tempo massimo comfort.

Oltre alla performance tecnica, la presenza di alcantara parla di un abitacolo caratterizzato da eleganza e lifestyle contemporaneo. La piacevolezza al tatto del materiale rende il viaggio un’esperienza sensoriale unica.

Alcantara è un materiale unico, frutto di una tecnologia proprietaria, che nasce nel cuore dell’Italia e viene esportato in tutto il mondo. Il materiale riveste le superfici più glam del pianeta, siano esse interni auto, elementi di interior design, yatch, aerei, personal devices, abbigliamento e persino opere d’arte. La grande versatilità di alcantara permette a Maserati di personalizzare gli interni dei modelli del Tridente con colori e lavorazioni pensate per ogni singolo modello, enfatizzandone cosi il carattere.