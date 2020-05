Alessandro Borghese Kitchen Sound, al via la sesta stagione

Da stasera arriva su Sky e NOW TV la sesta stagione di Alessandro Borghese Kitchen Sound, l’originale videoenciclopedia di ricette a ritmo di musica dello chef – ideata e prodotta da Level 33 e AB Normal. – che negli anni ha riscosso un grande successo di pubblico con le sue oltre 1000 puntate e le centinaia di ricette proposte.

In un momento storico particolare come quello che stiamo vivendo, l’accento della trasmissione è posto sulla valorizzazione della cultura gastronomica italiana con piatti sani e gustosi, che nascono dall’estro creativo del vulcanico chef Alessandro Borghese e da quello dei diversi ospiti invitati a condividere con il pubblico la propria arte.

Una delle novità è rappresentata dalle incursioni di un nuovo personaggio: Chef Boy. In ogni puntata la versione cartoon di chef Borghese metterà il pubblico di fronte a un bivio culinario sulla ricetta in corso.

Nel viaggio attraverso l’heritage culturale del Belpaese il pubblico potrà trarre ispirazione per nuovi piatti, seguendo i filoni tematici proposti in questa sesta edizione. Le puntate incentrate sul RURAL GLAM mostrano ad esempio ricette che raccontano identità, cultura e territorio, valorizzando le eccellenze locali accomunate da un gustoso file rouge: la semplicità.

Le puntate KIDS e TEEN trasformano la cucina di Alessandro Borghese Kitchen Sound in un parco giochi, proponendo piatti smart, ma fantasiosi e accattivanti per i più giovani. Tra i nuovi temi merita una menzione il TÊTE-À-TÊTE, perché un piatto profuma e seduce la vista, si ascolta e si tocca. Da chef Borghese in arrivo ricette per una cena a due per creare intimità e accendere il desiderio.

Un occhio di riguardo è riservato a cibo healthy, senza rinunciare al gusto. Gli episodi WELLNESS sono pensati per chi desidera restare in forma e trasformare i peccati di gola in una sana virtù per il corpo! Non mancano le ricette “Take away” e perché no, qualche incursione in terra d’Oriente, giusto per sognare un po’.

L’appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Sound è dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.