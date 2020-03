Alessandro Borghese Kitchen Sound torna in versione Social

In attesa di ritrovarlo presto in tv con la nuova edizione di Alessandro Borghese Kitchen Sound, lo chef più rock d’Italia presenta la prima versione social del format, tratta dall’originale videoenciclopedia di ricette a ritmo di musica – ideata e prodotta da Level33 e AB Normal.

Da lunedì 16 marzo chef Borghese accompagna gli utenti della rete nella preparazione di tre ricette tematiche al giorno sulle pagine social @alekitchensound Facebook e Instagram. Il primo argomento trattato riguarda i piatti da cucinare in famiglia con i bambini, ma non mancheranno le ricette per i single o quelle healthy.

Accanto alle pillole quotidiane, chef Borghese svelerà poi alcuni preziosi suggerimenti e simpatiche curiosità ne “I segreti di Ale”, sempre sui canali social di Alessandro Borghese Kitchen Sound, il format che in cinque stagioni tv, oltre di 600 puntate ha raccontato centinaia e centinaia di ricette, dalle più semplici a quelle più elaborate. Classiche o insolite ma sempre gourmet, spadellate e spiegate al pubblico con l’irresistibile feeling del cuoco rock, titolare del ristorante milanese AB – Il lusso della semplicità.

