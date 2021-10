Alexa e Croce Rossa insieme per la Giornata Mondiale della Salute Mentale

Il prossimo 10 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, Alexa offrirà informazioni sui problemi relativi alla salute mentale con l’obiettivo di rompere i tabù e normalizzare tutti quei disagi che, se non affrontati adeguatamente, potrebbero trasformarsi in disturbi che colpiscono milioni di persone e che spesso passano inosservati o vengono taciuti. Alexa nel corso di tutta la giornata incoraggerà ad essere più consapevoli del proprio stato psicologico, emotivo e relazionale e offrirà le indicazioni della Croce Rossa su come riconoscere i sintomi di ansia e stress più comuni, nonché alcuni consigli su come affrontarli: quando il 10 ottobre Alexa verrà salutata con un “Alexa, buongiorno!”, risponderà in modo diverso dal solito.

[Alexa] Oh ciao. Sì, sto bene… forse. Voglio dire, ma sì, sto bene. Niente di importante. Ma sentirsi sempre tristi, preoccupati e ansiosi non è la normalità: potrebbero essere sintomi di un disagio emotivo che richiede un aiuto. Chiedere aiuto è segno di forza. Parlare apertamente con familiari, amici o professionisti può aiutare. Se vuoi saperne di più riguardo al tema della salute mentale e ascoltare delle informazioni da parte della Croce Rossa Italiana, prova a dire “Alexa, dammi più informazioni sulla salute mentale”.

Nel momento in cui l’utente dirà “Alexa, dammi più informazioni sulla salute mentale”, Alexa risponderà con informazioni e suggerimenti secondo i dati della Croce Rossa Italiana, nonché fornendo il contatto del numero verde CRI 800 065 510 per ricevere un rapido supporto.

Fabio Specchiulli, psicoterapeuta e coordinatore del servizio di supporto psicologico della Centrale di Risposta Nazionale della Croce Rossa Italiana, afferma: “Nella vita tutti noi attraversiamo situazioni difficili in cui possiamo sentirci travolti dalle nostre emozioni. A chi non è mai capitato di sentirsi un po’ ‘fuori di testa?’ A chi non è mai capitato di avere la sensazione di non farcela, di non riuscire ad affrontare i blocchi inevitabili dell’esistenza umana? Quando questo succede, molto spesso riusciamo a superare tutto da soli o con l’aiuto di qualche persona cara. Altre volte invece no. Sono queste le volte in cui dobbiamo avere il coraggio di chiedere aiuto ad un professionista, per poter sviluppare strategie efficaci e ritrovare il nostro benessere psicofisico.”

È importante sapere come riconoscere i disagi relativi alla salute mentale e affrontarli in tempo. Questa la missione che Amazon insieme alla Croce Rossa cerca di promuovere. “Siamo lieti di poter collaborare ancora una volta con la Croce Rossa e amplificare, attraverso Alexa, il lavoro che si sta svolgendo per prendersi cura del benessere psicologico e della salute mentale delle persone”, afferma Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Alexa.