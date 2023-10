Alfa Romeo 33 Stradale debutta al “Salone Auto e Moto d’Epoca”

La quarantesima edizione di “Auto e Moto d’Epoca” costituisce uno degli eventi più rilevanti in Europa per gli entusiasti delle automobili e motociclette d’epoca. Per Alfa Romeo, questa è un’opportunità unica per presentare, in un contesto internazionale dell’automobilismo, l’Alfa Romeo 33 Stradale, che funge da madrina “ad honorem” per il programma “Alfa Romeo Classiche”. Questo programma comprende una serie di servizi dedicati a preservare e promuovere la storia dell’iconico marchio italiano.

Realizzata in soli 33 esemplari unici, autentiche opere d’arte, la 33 Stradale del 1967 deriva direttamente dalla Tipo 33, celebre protagonista del mondo del motorsport. Molti considerano la 33 Stradale come una delle auto più affascinanti di tutti i tempi. La nuova 33 Stradale interpreta con scrupolo e rispetto i tratti distintivi della sua predecessora, fungendo da manifesto per Alfa Romeo e anticipando alcune delle caratteristiche del futuro del marchio. In collaborazione con la rinomata carrozzeria Touring Superleggera, questa vettura viene prodotta artigianalmente con standard di qualità sartoriali, garantendo una meticolosa attenzione ai dettagli.

Ciascuna delle 33 vetture è progettata per essere un’opera d’arte unica e irripetibile grazie a un livello di personalizzazione senza precedenti. Per assicurare l’unicità di ciascun esemplare, è stata creata la “Bottega”, un team di professionisti Alfa Romeo che coinvolge i clienti fin dall’inizio del progetto, consentendo loro di personalizzare ogni dettaglio della propria vettura, persino la possibilità di “firmare” il numero di telaio.

Per sottolinearne ufficialmente l’unicità, ogni 33 Stradale sarà accompagnata da un Certificato di Autenticità, confermando ulteriormente l’originalità e l’esclusività garantite direttamente dalla Casa Madre. Questo servizio è offerto a tutti i fortunati possessori di veicoli Alfa Romeo storici, valorizzando ancora di più il prestigio delle loro automobili.