Alfa Romeo 33 Stradale: gli interni sono firmati Alcantara

Icona degli anni Sessanta, da molti reputata tra le auto più belle di sempre Alfa Romeo 33 Stradale è una “fuoriserie” con una produzione limitata a soli 33 esemplari, tutti già venduti con un livello di personalizzazione senza precedenti.

Questo gioiello su quattro ruote è disponibile in due allestimenti distinti: “Tributo” e “Alfa Corse”. In entrambi, l’attenzione ai dettagli è impressionante. La plancia e il tunnel centrale, chiaramente ispirati all’aviazione, sono realizzati utilizzando materiali di altissima qualità, tra cui alluminio, fibra di carbonio, pelle e Alcantara.

Nella versione “Tributo”, l’Alcantara è protagonista indiscusso, estendendosi dalla linea di cintura verso l’alto fino al tetto, abbracciando la consolle centrale e i montanti. Questa scelta di materiali e finiture crea un ambiente sofisticato e avvolgente che fa risaltare il lato lussuoso della vettura.

D’altra parte, la versione “Alfa Corse” abbraccia l’anima sportiva dell’Alfa Romeo 33 Stradale. Gli interni sono dominati dalla fibra di carbonio e dall’Alcantara, entrambi presenti in diverse combinazioni di colori e finiture per esaltare il carattere intraprendente della vettura. La combinazione di Alcantara e pelle, in tonalità come il nero, il rosso/nero e il blu/nero, conferisce a questa versione un tocco di eleganza aggressiva.

L’Alcantara, con la sua presenza distintiva negli interni dell’Alfa Romeo 33 Stradale, testimonia la sinergia tra l’artigianalità di alta qualità del made in Italy e l’innovazione tecnologica. Questa collaborazione, radicata in una lunga esperienza condivisa nel campo del tailor-made automobilistico più esclusivo, ha dato vita a un’auto che è molto più di un semplice mezzo di trasporto.

Il design degli interni è un omaggio al mondo dell’aviazione, con dettagli “meccanici” che richiamano l’estetica aeronautica. I sedili avvolgenti e i pannelli delle porte contribuiscono a creare un ambiente esclusivo e confortevole per il conducente e i passeggeri. Nonostante la sua estrema bellezza e sofisticazione, l’Alfa Romeo 33 Stradale mantiene un design improntato alla funzionalità, grazie all’accostamento di materiali tecnici e prestazionali come la fibra di carbonio e l’Alcantara, che intensificano l’aspetto sensoriale dell’abitacolo.

I sedili avvolgenti, noti come “cannelloni” laterali, offrono un comfort eccezionale e mantengono lo stesso stile e le stesse finiture dei sedili. Questa coerenza estetica si estende anche ai pannelli delle porte, alla plancia, al cockpit e al tunnel centrale, creando un ambiente straordinario che riflette l’attenzione maniacale ai dettagli che è la firma dell’Alfa Romeo 33 Stradale.