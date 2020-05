Alfa Romeo: Alcantara “veste” gli interni della gamma Quadrifoglio

Alfa Romeo sceglie Alcantara per “vestire” gli interni della rinnovata gamma Quadrifoglio. I due brand sono uniti, ancora una volta, per portare in alto i valori estetici e qualitativi del Made in Italy. Nel caso degli interni di Alfa Romeo Quadrifoglio MY20, sono soprattutto i sedili in pelle e Alcantara a caratterizzare l’abitacolo dei due nuovi Model Year, confermandosi primo equipaggiamento fin dalle origini dei due modelli super sportivi del Biscione.

La collaborazione tra Alfa Romeo e Alcantara è una lunga storia, che arriva dagli anni Novanta, che ha visto Alcantara personalizzare gli interni della Alfa Romeo 145 e, successivamente, della 147 CNC Costume National, connubio di sportività, moda ed eleganza. Negli anni la partnership si è consolidata all’insegna del design Made in Italy, della tecnologia e del lifestyle più contemporaneo e, oggi, il materiale veste gli allestimenti Quadrifoglio e Veloce Ti.

Oltre all’automotive, Alcantara grazie alla versatilità e all’elevato grado di personalizzazione, è utilizzata anche nei settori moda, interior design, hi-tech e arte, come medium dalle molteplici valenze espressive.