Alfa Romeo annuncia la terza edizione dei TRIBE DAYS

Alfa Romeo coglie l’occasione di augurare buone feste annunciando la terza edizione dei TRIBE DAYS Alfa Romeo. Il marchio chiama a raccolta gli Alfisti e non solo, appassionati, collezionisti, Club, semplici cultori della storia dell’automobile italiana a vivere insieme un appuntamento unico in un luogo iconico del Motorsport Italiano: Circuito del Mugello 5-6 Ottobre 2024.

Giunti alla terza edizione, i TRIBE DAYS rappresentano una vera e propria celebrazione della Passione e della nobile sportività italiana, che rappresentano il DNA di Alfa Romeo dal 1910. Dopo Monza nel 2022 e Le Mans nel 2023 Alfa Romeo sceglie come palcoscenico della terza edizione uno dei luoghi più celebri nel motorsport internazionale: Il Circuito del Mugello.

La prima Edizione nel 2022: in occasione del Gran Premio di F1 a Monza Alfa Romeo ha colto l’opportunità di celebrare il legame indissolubile tra il marchio italiano ed il Circuito di Monza. Ricorreva infatti il 100° anniversario dell’Autodromo italiano sulla quale Alfa Romeo ha conquistato il primo titolo di Formula 1 della storia, il 3 settembre 1950, con la GP Tipo 158 “Alfetta” di Nino Farina. Alla manifestazione hanno preso parte 112 collezionisti con le loro vetture, tanti quanti gli anni del marchio, e 100 Giulia GTA, 100 come gli anni celebrati dal circuito stesso.

La prima edizione si è tenuta in due luoghi simbolici nella storia del marchio: Il Museo di Arese, e il circuito Alfa Romeo di Balocco. Memorabile, la parata che ha condotto dal Museo, attraverso Milano, fino al Circuito di Monza, centinaia di Alfa Romeo di ogni epoca accolte da ali festanti di appassionati di F1.

La seconda Edizione 2023: Un’edizione che ha celebrato il centenario di due simboli internazionali del motorsport: un tributo ai 100 anni del Quadrifoglio che il marchio ha festeggiato a Le Mans in occasione della manifestazione “Le Mans Classic”. Il circuito francese, a sua volta, ha festeggiato il centesimo anniversario dalla 24 Ore di Le Mans. Proprio su quell’asfalto Alfa Romeo trionfò per 4 anni di seguito, dal 1931 al 1934. Tre giorni di pura passione, costellati di eventi inediti ed esperienze di guida esclusive sui circuiti di Montlhéry e Le Mans, dove sono state scritte alcune delle più belle pagine del motorsport internazionale che hanno visto Alfa Romeo indiscussa protagonista.