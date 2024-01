Alfa Romeo: due nuovi loghi per i 70’ di Giulietta e i 50’ dell’Alfetta GT

Alfa Romeo apre il 2024 celebrando due anniversari di grande importanza. Quest’anno segna infatti il settantesimo anniversario della Giulietta Sprint, presentata nel 1954, e dell’Alfetta GT del 1974. Questi due modelli molto amati e di grande successo commerciale raccontano, ognuno a modo suo, due epoche memorabili nella storia dell’automobilismo italiano.

Per l’occasione, il Centro Stile Alfa Romeo ha creato due nuovi loghi che vengono presentati appositamente all’inizio dell’anno. L’obiettivo è quello di accompagnare lungo tutto il 2024 gli eventi organizzati dai club e dal marchio stesso, diventando così emblemi del tributo che gli Alfisti renderanno a due vetture entrate “ad honorem” nell’immaginario collettivo come icone di bellezza funzionale e nobile sportività italiana.

I vari eventi dei club e le attività di comunicazione del marchio saranno ora facilmente identificabili grazie a loghi ufficiali realizzati dal Centro Stile Alfa Romeo. Contraddistinti da un design essenziale ed elegante, i due loghi ripercorrono i tratti distintivi delle due vetture, adornate per l’occasione dalle loro firme, nello stesso stile che caratterizzava le loro carrozzerie. Le date delle celebrazioni completano questo omaggio. Il Centro Stile Alfa Romeo offre entrambi gli emblemi in diverse soluzioni cromatiche, rendendoli estremamente versatili per diverse applicazioni.

Il Museo Alfa Romeo di Arese ha già programmato due eventi per celebrare queste importanti ricorrenze. La cornice è quella della rassegna Backstage, un ciclo di conferenze avviato nel 2018 per approfondire la storia Alfa Romeo attraverso materiali inediti del Centro Documentazione e le testimonianze di chi – storici, progettisti, collaudatori, meccanici – ha avuto un ruolo attivo o conoscenze approfondite su quell’auto o quel progetto.

Domenica 5 maggio i riflettori saranno puntati sull’Alfetta GT, mentre il 2 giugno toccherà a Giulietta. Le conferenze si terranno nella sala Giulia del Museo e saranno precedute da una parata alla quale sono invitati a partecipare i proprietari di quel modello specifico di Alfa Romeo. Il calendario completo delle conferenze Backstage sarà presto disponibile sul sito web museoalfaromeo.com.

La terza edizione dei Tribe Days rappresenterà sicuramente l’apice delle celebrazioni. Si tratta di un evento unico, rivolto a tutti gli appassionati delle quattro ruote, Alfisti e non, club, collezionisti, appassionati e semplici curiosi accomunati dalla passione per il marchio.