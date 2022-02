Alfa Romeo Giulia eletta in Germania “Best Car 2022”

I lettori della celebre testata automobilistica tedesca “auto motor und sport” hanno votato ancora una volta l’Alfa Romeo Giulia come “Best Car”. Per la quinta volta negli ultimi sei anni, la berlina italiana si è classificata al primo posto nella categoria classe media/vetture d‘importazione. Su un totale di oltre 100.000 partecipanti al concorso dei lettori, il 18,8 per cento ha votato l’Alfa Romeo Giulia come la migliore nella categoria.

Il concorso “Best Cars” di “auto motor und sport” si è tenuto quest’anno per la 46esima volta. La testata ha chiesto ai suoi lettori di votare tra 386 veicoli attuali suddivisi in dodici categorie, coinvolgendo nelle categorie anche i modelli d’importazione.

Con la vittoria nella categoria “Best Cars 2022”, la bacheca di riconoscimenti ottenuti da Giulia in Germania e nel resto del mondo continua a crescere. Negli ultimi anni, infatti, la berlina sportiva ha ricevuto tra gli altri il premio “Red Dot Award”, riconoscimento di fama internazionale al suo design, e sempre il suo design ha fruttato l’Autonis Design Award di “auto motor und sport”. Inoltre con GTA, Quadrifoglio e Veloce ha centrato un’irripetibile tripletta negli “Sport Auto Award” della rivista Sport Auto, oltre a svariati altri premi conferiti dai lettori in tutti i continenti.

I premi che il pubblico e la stampa hanno tributato a Giulia nel corso degli anni sono coerenti con i riconoscimenti del mercato. In Italia nel 2021 Giulia si è confermata la sedan più venduta tra berline a motore termico di segmento D con una quota che sfiora il 60%: un risultato quasi doppio rispetto al 2020, e il modello è di recente ulteriormente evoluto con il Model Year 2022. Con Giulia MY22 l’esperienza di guida a bordo di Alfa Romeo approda a un nuovo livello, caratterizzato da numerose novità: l’evoluzione parte dagli allestimenti, che continuano a distinguersi tra l’eleganza più raffinata e la proverbiale sportività tipica del marchio. Non mancano versioni specifiche pensate per il cliente aziendale e per chiunque voglia muovere i primi passi nel mondo Alfa Romeo.