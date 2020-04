Alfa Romeo Giulia GTA, arrivano le livree “storiche”

E’ stato concepita per offrire, oltre al solito piacere di guida Alfa Romeo nella sua espressione più alta, un livello di personalizzazione unico ed esclusivo. Per il Biscione, la Nuova Giulia GTA è il modo migliore per celebrare il centodecimo anniversario che il brand festeggia insieme a tutti gli amanti dell’italianità, della performance, del design, del “saper fare” tipicamente italiano. E per questa occasione, si torna alle origini facendo risorgere una delle leggende dell’automobilismo: appunto, la Giulia GTA.

La nuova Giulia GTA, infatti, si ispira tecnicamente e concettualmente alla Giulia GTA del 1965: la “Gran Turismo Alleggerita” sviluppata da Autodelta a partire dalla Giulia Sprint GT che collezionò successi sportivi in tutto il mondo. Deriva da Giulia Quadrifoglio ed è equipaggiata con una versione potenziata del motore Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo, da 540 CV. Grazie all’adozione estesa di materiali ultraleggeri beneficia di una riduzione di peso pari a 100 kg rispetto a Giulia Quadrifoglio, raggiungendo un rapporto peso/potenza eccezionale di 2,82 kg/CV che la rende best in class.

Ai 500 fortunati possessori di Giulia GTA e GTAm, Alfa Romeo ha voluto, inoltre, dedicare un “progetto nel progetto” che rende Giulia GTA non semplicemente una vettura da acquistare ma un’esperienza da vivere. Ecco perché sono state sviluppate ad hoc una serie di modifiche e personalizzazioni che riguarderanno sia gli esterni sia gli interni della vettura e che faranno vivere un percorso esperienziale unico e autenticamente tailored.

Nel concepire la Giulia GTA, sono state, infatti, analizzate e opportunamente reinterpretate quelle livree che hanno sottolineato e contraddistinto la GTA e GTAm; il frontale caratterizzato dalla storica “maschera” bianca è sicuramente il primo elemento di distinzione che, abbinato alle strisce longitudinali, porta subito il pensiero e il cuore alle competizioni. Sul cofano trovano spazio gli elementi iconografici del logo Alfa Romeo come la croce o il Biscione oppure la bandiera italiana.

Tra le più rappresentative ed evocative, la livrea in ocra e bianco e quella rossa e gialla. Il colore ocra richiama la 1750 GTAm e la 2000 GTAm con cui Toine Hezemans vinse il Campionato Europeo Turismo rispettivamente nel 1970 e 1971, e tra gli altri elementi caratterizzanti il Biscione sul cofano motore era specifico, insieme alle linee sulle fiancate, della GTA 1300 Junior. Le righe longitudinali, invece, erano soprattutto vezzi estetici dei singoli piloti.

Per quanto riguarda la livrea rossa e gialla, la scelta dei frontali colorati diversamente nasceva dalla necessità di distinguere i diversi piloti nella stessa gara.

Il singolo cliente potrà richiedere per la propria vettura una di queste livree, con la ulteriore possibilità di scegliere il numero laterale e un telo coprivettura Goodwool fedele alla livrea prescelta.

Per chi non dovesse scegliere una delle livree del Centro Stile, le vetture sono disponibili nelle colorazioni Rosso GTA, Bianco Trofeo e Verde Montreal, una gamma colori che rende omaggio alla bandiera italiana.

Per coloro che hanno già deciso da subito di entrare nel mondo GTA effettuando la prenotazione, il processo di vendita sarà dedicato, con uno specialista di prodotto ambasciatore del Marchio che seguirà ciascun cliente dall’ordine alla consegna.

Non solo: il cliente potrà richiedere la consegna della propria GTA o GTAm in uno dei luoghi più iconici del Marchio, l’officina Autodelta di Balocco. Unicità ed esclusività sono fattori determinanti per ogni Alfista e per ogni collezionista.

In Italia il valore di questa esperienza è proposto per Giulia GTA e GTAm a partire rispettivamente da 175.000 € e 180.000 € (22% IVA inclusa).