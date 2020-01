Alfa Romeo Giulietta MY19: crescono stile, tecnica e carattere

La Giulietta si evolve e consolida il proprio posizionamento di vettura compatta e sportiva capace di conquistare clienti attenti allo stile italiano e all’eccellenza tecnica finalizzata al piacere di guida. Con il Model Year 19, l’iconica vettura Alfa Romeo cresce dal punto di vista tecnico e stilistico con l’introduzione della livrea Verde Visconti, nuovi cerchi in lega da 18″ e la nuova selleria specifica.

La nuova gamma si presenta con quattro allestimenti: Giulietta, Giulietta Sport, Giulietta Executive e Giulietta Veloce, e ciascuno di essi risponde a esigenze ben precise.

I dettagli della Giulietta Sport ne caratterizzano l’indole tipicamente Alfa Romeo: i cerchi in lega leggera da 17″ Ellisse sono in tonalità scura, i profili dei paraurti sportivi, anteriore e posteriore, sono rossi e l’alloggiamento dei fari si contraddistingue per il carbon look. Le finiture delle maniglie, delle calotte degli specchi e del badge Giulietta sono in “Nero lucido”. Non mancano le minigonne, in tinta con la carrozzeria, e completano il look sportivo i cristalli oscurati, la pedaliera sportiva e il battitacco in alluminio. All’interno debuttano tra i contenuti standard sedili in tessuto e Alcantara, cuciture rosse su volante, pomello del cambio e freno di stazionamento, e pedaliera in alluminio.

Disponibile in opzione il nuovo “Pack Sport Giallo”, che prevede cuciture gialle a contrasto per sedili, volante, pomello cambio e freno a mano, paraurti anteriore e posteriore con modanature gialle e impianto frenante maggiorato Brembo con pinze gialle.

Giulietta Executive rappresenta, invece la migliore espressione di eleganza e confort della gamma, e si caratterizza per finiture esclusive: nuovi paraurti anteriori e posteriori con inserti “silver” che richiamano le finiture satinate della calandra anteriore, delle calotte degli specchi retrovisori, delle maniglie porta, e la finitura cromata dei profili dei cristalli. L’abitacolo mostra una chiara vocazione al comfort, grazie a numerosi contenuti standard quali: sensori pioggia e crepuscolari, specchietto retrovisore elettrocromico, specchietti retrovisori esterni elettrici, sensori di parcheggio anteriori e posteriori. A questi si aggiungono contenuti estetici come i cerchi in lega da 17″ e di connettività: standard anche il sistema di infotainment Uconnect Radio Nav 6,5″ con display touchscreen, sistema DAB e 8 altoparlanti.

Completa la gamma l’allestimento Giulietta Veloce che offre di serie sia specifici elementi estetici Dark Miron per un aspetto ancora più sportivo, sia contenuti tecnici per un comportamento su strada ancora più esaltante. Tra questi, minigonne, paraurti sportivi con esclusivo profilo giallo, in tinta con le pinze freno Brembo, impianto frenante maggiorato, doppio terminale di scarico maggiorato. In evidenza anche l’esclusivo badge “Veloce”, i cristalli oscurati, i proiettori anteriori con trattamento carbon look, e la finitura antracite lucida in Miron per le calotte degli specchi, le maniglie, la calandra, la cornice dei fendinebbia e i nuovi cerchi in lega da 18″. All’interno, la vocazione sportiva della nuova Giulietta Veloce è confermata dai nuovi sedili in pelle e Alcantara con cuciture a contrasto e poggiatesta integrato con scritta Alfa Romeo, dalla pedaliera in alluminio, dalle modanature grigio opaco, dal volante sportivo tagliato con cuciture gialle che caratterizzano anche il pomello del cambio e il freno a mano.

La connettività è affidata al sistema di infotainment Alfa Connect da 7″ by Alpine con integrazione Apple CarPlay e Android Auto, telecamera e sensori di parcheggio posteriori, ingresso USB-HDMI. Grazie ad Alfa Connect e agli Alfa Connected Services l’auto garantisce un’esperienza di connessione continua. Con la disponibilità di Apple CarPlay e con la compatibilità con Android Auto, Alfa Connect assicura, direttamente sul display della vettura, un accesso totale, semplice e sicuro alle funzioni smartphone come musica, chiamate e navigazione.

Tutti i propulsori della nuova Giulietta rispondono alla normativa Euro 6D temp. È possibile scegliere tra il turbo benzina 1.4 da 120 CV, il Multijet 1.6 da 120 CV con cambio automatico Alfa TCT, e il rinnovato e performante 2.0 da 170 CV con Alfa TCT. La trasmissione Alfa TCT funziona in modalità sia completamente automatica sia sequenziale. Le posizioni “up and down” della leva del cambio, precisa ed ergonomica, sono gestite manualmente dal guidatore, che può anche scegliere di abbinare gli “shift paddles” al volante. Grazie al selettore di guida Alfa DNA, è possibile scegliere il comportamento dinamico della vettura, intervenendo sulla coppia del motore, sui freni attraverso il dispositivo Pre-Fill, sulle logiche di cambiata del TCT, sulla risposta dell’acceleratore, sul sistema di controllo ESC, sul differenziale autobloccante Alfa Q2 elettronico e sul controllo della trazione ASR.

Il prezzo Alfa Romeo Giulietta 2019 parte da 24.500 euro per la 1.4 Turbo Benzina 120 CV, fino ai 32.450 euro per la Veloce 2.0 JTDm 170 CV.

