Alfa Romeo GTA e GTAm scelgono interni in Alcantara

Gli interni di Alfa Romeo GTA e GTAm sono caratterizzati da Alcantara® plain in colore per offrire al guidatore un’esperienza di guida in linea con le prestazioni del motore e l’esclusività del brand. Un materiale unico che riesce a coniugare le ragioni dell’estetica e della tecnica senza compromessi.

Alcantara, in abbinamento alla fibra di carbonio, veste gli interni della GTA (plancia, pannelli porta, imperiale, montanti laterali e rivestimento centrale dei sedili). Ancora più esteso l’utilizzo di Alcantara sulla versione GTAm, dove l’eliminazione della panchetta posteriore lascia spazio a sagomature specifiche destinate a ospitare caschi ed estintore, anch’esse rivestite in Alcantara. Impunture a contrasto in tinta con la carrozzeria e logo GTA ricamato in rosso Alfa Romeo accentuano il carattere racing della vettura.

Alcantara riveste quasi interamente l’abitacolo. Il materiale, unico per le sue caratteristiche tecniche, estetiche e sensoriali e frutto di una tecnologia proprietaria, avvolge il driver in un cockpit piacevole al tatto, garantendo una eccellente esperienza di guida.

Alcantara presenta ottime performance di solidità alla luce – che consentono di non modificare il tono del colore – e un elevato grado di resistenza all’usura. La sua presenza sul cruscotto, grazie alla capacità di non riflettere la luce, evita che fastidiosi riflessi distolgano il guidatore impegnato a domare i cavalli della Alfa Romeo GTA.

Confortevole al tatto e aderente al corpo del guidatore nelle accelerazioni laterali delle curve affrontate ad alta velocità della pista grazie al suo grip estremo, Alcantara è inoltre traspirante.

Per queste sue caratteristiche altamente tecniche, è utilizzata per rivestire le parti più esposte a usura, in cui la massima aderenza gioca un ruolo fondamentale, come il centrale della seduta e la parte del volante destinata all’impugnatura.

Un elemento strategico per la scelta di Alcantara come rivestimento degli interni è la leggerezza del materiale che, in abbinamento al carbonio, consente una sensibile diminuzione complessiva del peso della vettura rispetto ad altri materiali, a vantaggio delle performance complessive dell’auto.

Oltre alle prestazioni tecniche, la presenza di Alcantara parla di un abitacolo caratterizzato da eleganza, comfort e lifestyle contemporaneo.