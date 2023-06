Alfa Romeo: il nome del prossimo SUV sarà scelto dai fan

Alfa Romeo, marchio dal legame viscerale con la sua comunità di appassionati, ha deciso di chiamare ancora una volta all’azione gli Alfisti attraverso i suoi canali social ufficiali. Questa volta, la casa automobilistica italiana chiede ai suoi fedeli sostenitori di contribuire con idee per il nome della prossima vettura del Biscione.

Non ci sono più segreti sul segmento che questa nuova vettura andrà a occupare, poiché internamente il team Alfa Romeo la definisce affettuosamente “Kid”. Il termine “Kid”, che in inglese significa “bambino”, indica che il prossimo veicolo Alfa Romeo sarà uno Sport Urban Vehicle: il “piccolo” della gamma, che si unirà alla berlina Giulia, all’SUV Stelvio e all’SUV Compatto Tonale per completare l’offerta.

Alfa Romeo ha l’intenzione di ridefinire le regole del segmento affidando a questo nuovo modello il ruolo di “Game Changer”. In un panorama automobilistico in continua evoluzione, che offre molte opzioni nel segmento dei SUV, la nuova proposta del marchio ridefinisce, fin dal suo acronimo, le proprie ambizioni: DNA Sportivo per essere protagonista nel contesto urbano.

Se Tonale ha rappresentato “La metamorfosi” del marchio, introducendo Alfa Romeo nel mondo dell’elettrificazione, la vettura in arrivo segnerà il debutto del marchio nel settore delle vetture completamente elettriche, ma non solo.

Non è ancora il momento di condividere con gli appassionati e gli addetti ai lavori le specifiche che renderanno questa vettura un’autentica Alfa Romeo in grado di posizionarsi ai vertici del segmento premium. Il nuovo modello Alfa Romeo farà il suo debutto nella prima metà del 2024, ma già si discute molto su di esso e numerosi sono gli esercizi di stile ipotizzati dagli abili designer dell’auto sul web.

Per coinvolgere fin da subito la sua comunità, il marchio si rivolge agli Alfisti chiedendo come immaginano che la prossima Alfa Romeo debba chiamarsi. Dopo il successo di Giulia, la vettura che ha segnato la rinascita del marchio, Alfa Romeo ha scelto due nomi di passi montani, Stelvio e Tonale. Tuttavia, non c’è bisogno di preoccuparsi, poiché i vertici di Alfa Romeo hanno smentito più volte la possibilità che il tanto ipotizzato “Brennero” sia il nome scelto per questa nuova vettura. Ciò indica un cambio di strategia nella comunicazione del marchio? Qual sarà quindi il prossimo nome dello Sport Urban Vehicle Alfa Romeo? La parola spetta ora alla comunità di Alfisti, che è invitata a esprimere le proprie opinioni e suggerimenti attraverso i canali social ufficiali del marchio.