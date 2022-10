Alfa Romeo presenta il programma heritage “Alfa Romeo Classiche”

La 39esima edizione di “Auto e Moto d’Epoca”, uno degli eventi più importanti in Europa per gli appassionati di automobili e moto d’epoca, è l’occasione per Alfa Romeo di presentare il programma heritage “Alfa Romeo Classiche”, una gamma di servizi che ha il preciso obiettivo di tutelare e promuovere la storia dell’iconico Marchio italiano. Per la prima volta in Stellantis, il top management del Marchio è coinvolto in prima persona in tutte le attività che compongono l’intera gamma dei servizi dedicati. Infatti, il comitato di certificazione è presieduto dal CEO Alfa Romeo e dal Responsabile del dipartimento heritage, supportati dal Museo Alfa Romeo, sede dei registri di produzione e di tutta la documentazione tecnica utilizzata dal comitato per analizzare le informazioni sulle vetture esaminate.

“Alfa Romeo sta attraversando una fase fondamentale. Il periodo storico in cui ci troviamo è una vera e propria evoluzione. Il futuro del Marchio prevede obiettivi molto ambiziosi, volti a ridefinire il concetto di sportività nel ventunesimo secolo, pur rimanendo fedeli al proprio DNA. Nel pianificare il futuro, il nostro patrimonio è sempre la nostra principale fonte di ispirazione. Per noi, il programma heritage Alfa Romeo Classiche mira a valorizzare il nostro patrimonio automobilistico storico, certificando l’autenticità delle Alfa Romeo d’epoca e dando nuova vita a meravigliosi esemplari che ancora oggi affascinano ed emozionano gli appassionati di auto di tutto il mondo.” – le prole di Jean Philippe Imparato – CEO Alfa Romeo

Il programma heritage Alfa Romeo Classiche si compone del Certificato di Origine – che viene offerto per le vetture Alfa Romeo a partire dal 2016 – insieme al Certificato di Autenticità e al Servizio di Restauro. Il top management del Marchio presiede e interviene personalmente nel comitato che valuta le auto storiche e rilascia le certificazioni con il supporto del team heritage e di esperti della storia Alfa Romeo.

Certificato d’Origine: Alfa Romeo offre l’opportunità di scoprire la storia di ogni vettura attraverso il numero del telaio. Il servizio prevede un’accurata verifica documentale presso i registri di produzione del Marchio e il rilascio di un certificato che attesta l’anno di produzione e la configurazione originale dell’auto: specifiche del modello, matricola del motore, dettagli esterni ed interni originali.

“Certificato di Autenticità”: Dopo aver analizzato nel dettaglio la vettura storica presa in esame ed averne verificato i dati di produzione e le specifiche tecniche presso gli archivi aziendali, Alfa Romeo, con il supporto del dipartimento heritage, certifica l’autenticità dell’auto d’epoca. Per ottenere questa certificazione, ogni vettura viene sottoposta ad un rigoroso processo di ispezione e valutazione che viene effettuato dal team specializzato, constatando l’autenticità dell’auto e dei suoi componenti e il funzionamento delle principali parti meccaniche. L’esame della vettura viene svolto alle Officine Classiche di Mirafiori oppure a domicilio del cliente, se questi lo preferisce, o ancora presso i centri Stellantis &You di Roma e Palermo.

“Servizio di Restauro”: lo stesso team che si occupa della collezione storica Alfa Romeo è a disposizione dei clienti privati, con servizi che vanno dalla semplice manutenzione al restauro completo: dalla diagnosi agli interventi di ripristino, passando per la riparazione dei singoli componenti meccanici ed estetici, fino al collaudo finale.

Un’area dedicata ai proprietari delle intramontabili icone Alfa Romeo sul sito ufficiale del Marchio

Il Marchio introdurrà sul proprio sito web un’area dedicata al programma heritage “Alfa Romeo Classiche” che consente ai fortunati proprietari di auto storiche di usufruire dei servizi di Certificazione e Restauro. Sarà quindi possibile ricevere tutte le informazioni e il supporto necessario per avviare un programma dedicato e personalizzato direttamente dal sito Alfa Romeo.