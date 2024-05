Alfa Romeo Quadrifoglio Super Sport: la serie speciale tributo alla Mille Miglia

Alfa Romeo presenta la nuova serie speciale limitata di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport, un nuovo capitolo nella memorabile storia del simbolo di nobile sportività italiana che dalla sua nascita (1923) rappresenta una costante ricerca dell’eccellenza tecnica applicata alle competizioni e alle vetture di produzione.

Giulia e Stelvio Quadrifoglio Supersport rappresentano un’edizione limitata, saranno infatti solo 275 per Giulia e 175 Stelvio le unità che verranno prodotte e commercializzate a livello globale.

Per rendere del tutto unica questa serie speciale limitata che celebra un legame indissolubile con il mondo delle corse, il Centro Stile Alfa Romeo ha lavorato presenta una reinterpretazione del Quadrifoglio, simbolo che da sempre identifica le performance più estreme della gamma. Per la prima volta in oltre 100 anni di storia del quadrifoglio, lo sfondo bianco del triangolo che da tradizione ospita con un netto contrasto il quadrifoglio verde, cede spazio al nero.

Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport sono il risultato di una centenaria ricerca dell’eccellenza tecnica applicata alle competizioni e alle vetture di produzione. Il motore 2.9 V6 è dotato di 520 CV ed è abbinato al differenziale autobloccante meccanico. Forte personalità negli esterni fortemente sportivi e caratterizzati dal nuovo logo quadrifoglio con sfondo nero e un utilizzo diffuso del carbonio: a vista sul tetto (opt. per Giulia), nella “V” dello scudetto e sugli specchietti retrovisori. I cerchi in lega sportivi sono bruniti a 5 fori da 19’’ per la Giulia, e da 21’’ per Stelvio con nuove e sportivissime pinze freno nere. Le livree disponibili: Rosso Etna tristrato, Nero Vulcano metallizzato e Bianco Alfa (disponibile su Giulia). La stessa caratterizzazione sportiva si ritrova nell’ambiente interno dove debutta la finitura rossa e 3D del carbonio per il cruscotto, il tunnel centrale e il pannello delle porte. I poggiatesta anteriori sono impreziositi dal ricamo rosso del logo “Super Sport” ed in nero il numero che ne dichiara l’appartenenza all’esclusiva serie limitata.