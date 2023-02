Alfa Romeo: Valtteri Bottas e Zhou Guanyu alla guida della Tonale Plug-In Hybrid Q4

Si è svolto anche quest’anno il consueto ritiro prestagionale della squadra F1 Alfa Romeo presso la factory di Sauber Motorsport ad Hinwil (CH), quartier generale del team.

All’importante appuntamento, oltre a tutto il team manageriale, non potevano mancare Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, i piloti dell’Alfa Romeo F1 Team che a breve daranno il via alla stagione 2023 con i primi test sulla nuova monoposto. Obiettivo: trasferire in pista tutta la passione del lavoro svolto dal team.

Protagonista insieme ai piloti, la nuova Tonale Plug-In Hybrid Q4, la versione più performante della gamma con la quale il marchio italiano intende definire il paradigma “Sportività Efficiente”. Al banco di prova dei due drivers professionisti, Tonale Plug-In Hybrid Q4 ha dato prova del caratteristico piacere di guida Alfa Romeo. Nello specifico, il test dinamico prevedeva una prova di reattività che ha visto i due piloti cimentarsi in un adrenalinico slalom demarcato da una serie di “porte” dotate di sensori che, al passaggio della vettura, si accendevano progressivamente definendo così il percorso d’affrontare.