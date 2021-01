Alla NIKON Z 6II il prestigioso SILVER AWARD di DPREVIEW

La mirrorless Nikon Z 6II, presentata solamente pochi mesi fa, si è aggiudicata il prestigioso Silver Award di DPReview, uno dei siti web più autorevoli e più visitati al mondo nel settore della fotografia e punto di riferimento di appassionati e professionisti.

La recensione evidenzia la particolare versatilità della Nikon Z 6II, ideale per scattare in qualsiasi situazione, dalla fotografia di famiglia ai matrimoni e alle riprese sportive.

In particolare, l’autore ha apprezzato l’eccellente qualità dell’immagine, le potenti funzionalità video e le elevate prestazioni AF, affidabili in una vasta gamma di situazioni, anche nei video, ma anche il corpo compatto, la buona qualità costruttiva, la comoda impugnatura e l’ergonomia con numerosi punti di controllo e i menu facilmente navigabili.

La Nikon Z 6II, la mirrorless a pieno formato progettata intorno all’ampio innesto a baionetta Z-Mount, è provvista di due processori di elaborazione immagini EXPEED 6 (il più grande miglioramento della fotocamera rispetto al suo predecessore, secondo DPReview), di buffer più rapidi e capienti, per supportare la rapida ripresa in sequenza, e di due slot per memory card, uno per SD UHS-II ed uno per CFexpress o XQD.

È inoltre resistente alla polvere e alle gocce d’acqua, per riprendere anche in condizioni estreme, ed è in grado di produrre video cinematografici di livello professionale grazie all’output di UHD 4K e Full HD sia nei formati video a pieno formato FX che in quelli DX 1,5x. Il formato di ripresa HLG della fotocamera conserva maggiori dettagli, gamma dinamica e contrasto, senza necessità di elaborazione post-produzione . I migliorati AF con rilevamento occhi e AF con rilevamento animali si traducono in una perfezionata messa a fuoco dei soggetti anche durante le riprese video.

La Nikon Z 6II, concepita per coloro che desiderano realizzare foto di elevata qualità e riprendere video di livello cinematografico con un sistema compatto, è la fotocamera ideale per la produzione di video professionali e, ad esempio, per la fotografia di cerimonia e matrimonio, dove la maneggevolezza, la flessibilità e la qualità dei risultati senza compromessi sono fondamentali.