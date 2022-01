Alla scoperta di Zed: la mercenaria metallara di Endless Dungeon

Signore e signori, date il vostro benvenuto sul palco a… ZED! Al secolo Zedoé Kovlava, conosciuta anche come “Headbanger” tra amici, conoscenti e osservatori casuali. Questa pistolera metallara è il primo personaggio a ricevere l’accoglienza da star che si merita nella serie di video “Hero Reveal” del nuovo Endless Dungeon, che presenterà l’eclettico cast di personaggi naufragati in una strana stazione spaziale dimenticata da Dio da qualche parte nella galassia.

Coloro che saranno così audaci da provare a combattere per fuggire dall’Endless Dungeon dovranno affrontare un luogo minaccioso. Si tratta di un rogue-lite tattico d’azione con un pizzico di tower defense: bisogna proteggere il cristallo dalle ondate di mostri… oppure morire provandoci, ricaricare e provare di nuovo!

Lera Lynn canta “Free Again”

Amplitude Studios è davvero entusiasta di annunciare la collaborazione con la producer-cantautrice Lera Lynn, che ha lavorato con Arnaud Roy per creare diversi brani per la colonna sonora di Endless Dungeon. Uno di questi, “Free Again”, è stato utilizzato per il trailer di reveal, e la community non ha mai smesso di chiedere al team la versione completa. Beh, ora è disponibile! La performance di Lera andrà in onda oggi alle ore 17:00 CET sul nostro canale Twitch, e dopo sarà possibile scaricare la canzone in .mp3 come ricompensa tramite Games2Gether.

Ha inizio il fine settimana Endless

Endless Dungeon è il quinto gioco dell’EndlessTM Universe, l’ambientazione sci-fi e fantasy all’interno della quale sono ambientati molti dei precedenti giochi di Amplitude Studios. Per questo, sono perfetti da provare ingannando l’attesa per il nuovo titolo! Endless Space 1 & 2, Endless Legend e Dungeon of the Endless (predecessore spirituale di Endless Dungeon) sono giocabili gratuitamente su Steam fino a lunedì!