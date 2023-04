All’Acquario di Cattolica arrivano gli insetti giganti

La novità 2023 dell’Acquario di Cattolica è veramente sorprendente e di grande impatto! Costa Edutainment presenta “Insetti Giganti XXL Edition”, una incredibile mostra didattica sul mondo degli insetti, che include oltre 70 modelli realizzati a mano in resina di insetti ingranditi fino a 200 volte. Questa esposizione sarà inclusa nel biglietto di ingresso al parco fino al 2025.

L’evento è stato presentato il 20 aprile a Cattolica, davanti alla Prima Cittadina Franca Foronchi, alle autorità e alla stampa locale. Realizzata in collaborazione con “Le Macchine Effimere”, la mostra “Insetti Giganti XXL Edition” rappresenta una novità scientifica di grande interesse e impatto emotivo. Non capita spesso di poter osservare da vicino una mantide alta due metri! Si tratta di un’iniziativa innovativa e altamente educativa che l’Acquario di Cattolica porta avanti da due anni consecutivi, distinguendosi per rigore e attenzione alla scienza.

A stupire gli ospiti, la performance dal vivo di Lorenzo Possenti, artista e curatore della mostra per Le Macchine Effimere, che ha riprodotto un enorme coleottero in resina in tempo reale, mostrando che conoscenza scientifica e arte possono andare di pari passo.

“Insetti Giganti – XXL Edition” presenta oltre 70 modelli 3D ingranditi in resina, che vanno da 20 a 200 volte, con un valore scientifico riconosciuto da atenei italiani e stranieri, tra cui l’Università di Pisa, l’Università di Padova, l’Università Bicocca di Milano, l’Università di Taiwan e l’Accademia delle Scienze Naturali dell’Università Drexel. Questi modelli sono ingranditi in modo gigante e permettono di esplorare i dettagli anatomici, i colori e le funzioni delle diverse parti del corpo degli insetti.

La mostra offre l’opportunità di esaminare le ragioni del loro successo e le loro strategie di sopravvivenza, poiché gli insetti costituiscono la popolazione più numerosa e diffusa del pianeta. Questi modelli in resina giganti sono stati creati per permettere ai visitatori di esplorare gli insetti in modo dettagliato e di apprezzarne la bellezza e la complessità, grazie alla loro ingrandimento esagerato.

Divisa in sei sezioni, la mostra esplora la creatività, l’adattamento all’ambiente, le strategie di sopravvivenza, le forme e i colori. Il pubblico vedrà finalmente le mandibole di una formica soldato o le corna di un cervo volante e comprenderà il geniale stratagemma delle api per portare il polline da fiore in fiore. Non mancano gli insetti cosiddetti “killer”, i non-insetti come ragni e scorpioni, gli approfondimenti anatomici e gli spazi interattivi. Non manca neppure una sezione sull’attualissima entomofagia (ovvero il consumo degli insetti come cibo), un punto selfie “bestiale” e un’installazione video prismatica, per vedersi al centro di un formicaio.

La parte più insolita e impattante della mostra, presenta installazioni con protagonisti animali fantastici, gli Entomimi: sculture immaginarie create Lorenzo Possenti per evidenziare sia le incredibili somiglianze che le differenze tra umani ed insetti sociali in temi come la famiglia, la guerra, la gestione dei rifiuti, l’amore, la sicurezza, il lavoro (anche minorile!), il futuro.

Insetti Giganti XXL Edition si aggiunge alla mostra all’aperto “Il Mondo dei Dinosauri”, inaugurata nel 2022 con 13 modelli di dinosauri iperrealistici, e completa l’offerta dell’acquario più grande sull’Adriatico. Ora nello stesso biglietto il visitatore potrà ammirare tre itinerari con animali vivi – Blu per le specie acquatiche con pinguini, squali e migliaia di pesci, Verde per rettili, sauri e insetti (in questo caso viventi) e Giallo per gli ambienti fluviali, con lontre, caimani e tartarughe e due mostre.