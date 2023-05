Ally: la prima console di ROG

ROG ha annunciato il lancio di ROG Ally, la nuova console portatile per videogiochi basata su Windows 11. Un dispositivo ad alte prestazioni grazie all’APU AMD Ryzen Z1 Extreme all’avanguardia che permette di riprodurre giochi AAA e titoli indipendenti in full HD 1080p. La console ROG Ally sarà in vendita in tutto il mondo dal 13 giugno 2023 a 799€, con preordini a partire dall’11 maggio.

ROG Ally è un vero e proprio dispositivo next-gen, capace di offrire giochi Full HD da godersi in movimento, in grado di eseguire anche i moderni titoli AAA in modo più veloce e fluido di qualsiasi altra console portatile sul mercato. Grazie a Windows 11, è possibile giocare a qualsiasi gioco di qualsiasi piattaforma e il dispositivo include 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate. Sia che si giochi da soli, collegati a un televisore o in compagnia con gli amici si proverà un’esperienza di gioco davvero di alto livello grazie alla suite di GPU esterne ROG XG Mobile.

La console ROG Ally è dotata di un nuovissimo APU della Ryzen Z1 Series di AMD. Il chip Ryzen Z1 Extreme compete con le prestazioni di gioco delle console domestiche grazie a 8 core, 16 thread e 8,6 teraflop di potenza grafica. Entrambi i chip supportano pienamente le tecnologie di upscaling di AMD Radeon Super Resolution e FidelityFXTM Super Resolution, per prestazioni eccellenti sia nei titoli AAA che in quelli indipendenti.

La console ROG Ally utilizza il sistema termico Zero Gravity di ROG, che utilizza una doppia ventola con alette del dissipatore ultrasottili e condotti termici ad alto attrito per garantire che Ally rimanga fresca in qualsiasi occasione. Inoltre, la console è dotata di 16 GB di memoria LPDDR5 6400 MHz ad alta velocità, 512 GB di memoria PCIe Gen 4 e uno slot per schede microSD UHS-II per espandere ulteriormente la sua capacità di archiviazione. Il supporto Wi-Fi 6E garantisce una connessione solida, anche in presenza di reti congestionate, sia che si tratti di una partita multigiocatore o di uno streaming da Xbox Cloud Gaming o AMD Link.

Il pannello Full HD (1080p) a 120 Hz con supporto FreeSync Premium permette ai giocatori di godere della massima chiarezza di movimento nei giochi più veloci, senza interruzioni e bug in caso di calo degli FPS. Il display ha anche una luminosità massima di 500 nits, che consente ai giocatori di seguire facilmente l’azione in ambienti più difficili come quelli all’aperto. Inoltre, questo display touchscreen permette di navigare senza problemi nel desktop Windows 11 per modificare le impostazioni o installare il gioco successivo.

ROG ha collaborato con Microsoft, gli editori di giochi e i singoli studi, per garantire ai giocatori che utilizzano Ally la migliore esperienza possibile.