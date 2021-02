Alpina AlpinerX Alive: tre versioni in titanio per veri collezionisti

Alpina e la sua community avanzano all’unisono. La Maison ha instaurato con i suoi clienti un dialogo costante, in sintonia con i loro desideri, dando vita puntualmente a nuovi esemplari che soddisfano le aspettative. È così che sono nati i nuovi modelli dell’AlpinerX Alive, frutto delle configurazioni online realizzate dai fan nei mesi antecedenti il lancio ufficiale.

La nuova serie AlpinerX Alive ha seguito le stesse orme. La community di internauti #alpina ha espresso il desiderio di una nuova versione in titanio, un materiale tre volte più resistente e due volte più leggero dell’acciaio. Grazie alle sue proprietà, questo metallo è particolarmente adatto a modelli sportivi e urbani, pensati per il quotidiano. La sua leggerezza e la resistenza agli urti e ai graffi ne fanno l’alleato ideale dell’AlpinerX Alive.

Dotato di una nuova cassa in titanio da 45 mm, l’orologio sarà prodotto in 99 esemplari e disponibile in tre versioni. Il primo modello è il più esclusivo, essendo il solo e unico AlpinerX Alive corredato da un bracciale metallico in titanio che si abbina alla lunetta satinata realizzata nello stesso materiale; inoltre, presenta un quadrante nero caratterizzato da indici e lancette bianche.

La seconda versione vanta un cinturino in vitello beige con impunture bianche e una lunetta nera a richiamare un’estetica rétro moderna, voluta a grande richiesta dalla community di Alpina. Ispirata a un modello dell’attuale collezione, è prodotta esclusivamente in serie limitata con cassa in titanio e quadrante grigio.

Infine, la terza variante si distingue per il design “oversize” con quadrante blu notte. Anche questo ultimo modello è il solo a essere dotato di una cassa in titanio e un cinturino in caucciù blu coordinato, per rendere omaggio all’allure sportiva dell’esemplare.

Il segnatempo AlpinerX Alive integra un sensore di frequenza cardiaca di ultima generazione, sviluppato da Philips Wearable Sensing, nonché altre funzionalità quali GPS, VO2 max e controllo dell’idratazione. Queste nuove funzioni si aggiungono al calendario perpetuo, al GMT, al cronografo, al monitoraggio dell’attività fisica e del sonno e alle notifiche personalizzate. L’insieme è ad oggi disponibile con un nuovo schermo tattile ad alta risoluzione AMOLED. La batteria ricaricabile offre fino a 7 giorni di autonomia completa.

Le versioni con cinturino in pelle e caucciù sono proposte al prezzo di 1.395 €, mentre il modello con bracciale in titanio è presentato al prezzo di 1.695 €. Per rafforzare il legame con la sua community, Alpina ha deciso di offrire un ulteriore vantaggio ai suoi clienti. I primi 20 acquirenti godranno di una tariffa speciale di 976 € per le versioni con cinturino in vitello e caucciù, e di 1186 € per il modello con bracciale in titanio.