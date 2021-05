Alpine A110: ecco la versione speciale Légende GT 2021

Dopo il successo conseguito dall’A110 LÉGENDE GT, lanciata nel 2020, la Alpine LÉGENDE GT 2021 si arricchisce di nuovi elementi di design specifici e di equipaggiamenti di alto livello in linea con le attese di una clientela alto di gamma. Acquisisce anche caratteristiche tecniche che sottolineano la sportività dell’A110, riprendendo il gruppo motopropulsore da 292 cv dell’A110S.

Esteticamente, oltre ad inaugurare una nuova tinta Argento Mercurio Mat, l’A110 LÉGENDE GT 2021 è disponibile anche nella tinta Blu Abisso già presente in gamma. I monogrammi Alpine oro pallido e i cerchi diamantati Grand Prix da 18” con le pinze dei freni oro vivace contrastano in modo raffinato con le due tinte di carrozzeria. I fari posteriori a LED traslucidi trasmettono quel tocco finale che distingue l’A110 LÉGENDE GT 2021 dalle altre A110.

Nell’abitacolo, i sedili Comfort Sabelt, regolabili a 6 vie, sono disponibili in due finiture: pelle Marrone Ambra oppure Nera, presente anche sui pannelli delle controporte. Le impunture marroni o grigie sono valorizzate anche dalla marcatura ore 12 sul volante. Tra le altre caratteristiche distintive, ricordiamo il cielo dell’abitacolo in microfibra Dinamica e gli inserti in carbonio con delle trame effetto rame sulla consolle centrale, la visiera della plancia e le bocchette dell’aria. I tappetini e il poggiapiedi in alluminio sul lato passeggero completano l’atmosfera accogliente e lo spirito da Gran Turismo di quest’edizione limitata A110 LÉGENDE GT 2021. L’esclusività del modello è sottolineata dalla targa numerata situata sotto la consolle centrale.

Oltre al design esterno elegante e all’abitacolo distintivo, l’A110 LÉGENDE GT 2021 è caratterizzata dall’inedito connubio telaio/ motore. Basata sulla versione Légende, riprende il gruppo motopropulsore da 292 cv, lo scarico sportivo e l’impianto frenante ad alta performance, finora disponibili solo sull’A110S, per offrire un inedito equilibrio comfort/ performance. Come tutte le Alpine, vanta una struttura leggera in alluminio, con un motore in posizione centrale posteriore e sospensioni a doppio triangolo (anteriori e posteriori). Il motore turbo da 1,8 litri eroga una potenza di 292 cv, per una coppia di 320 Nm, disponibile da 2.000 a 6.400 giri/min. Il peso piuma e la trasmissione a doppia frizione consentono all’A110 LÉGENDE GT 2021 di passare da 0 a 100 km/h in appena 4,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 250 km/h in pista. Oltre agli allestimenti specifici di quest’edizione limitata, il veicolo è dotato di molti equipaggiamenti di serie: sensori di parcheggio anteriori e posteriori, parking camera e sistema audio Focal. L’A110 LÉGENDE GT 2021 propone, quindi, il giusto equilibrio tra comfort e comportamento dinamico per facilitarne l’uso quotidiano.

Ulteriore garanzia di esclusività e distinzione è il fatto che l’A110 LÉGENDE GT 2021 sarà prodotta in edizione numerata e limitata a sole 300 unità per l’Europa.