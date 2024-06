Alpine A290: la sportiva compatta dell’era elettrica

Con il lancio di A290, Alpine entra in una nuova era. Con un design accattivante, caratteristiche tecniche di prim’ordine, connettività super completa e tante possibilità di personalizzazione della guida, A290 è una vera Alpine, un’auto di nuova generazione progettata per vivere nell’era elettrica. È stata concepita per conquistare una nuova clientela, di uomini e donne, in parte orientata alle prestazioni e in parte più interessata allo stile.

Le dimensioni sono compatte: 3.990 mm di lunghezza, 1.820 mm di larghezza, 1.520 mm di altezza, con un passo di 2.530 mm. Esteticamente, Un lungo elenco di elementi contribuisce a conferire alla carrozzeria un aspetto muscoloso: l’ampiezza dei parafanghi, le minigonne laterali definite da un sottile bordo in tinta carrozzeria, il profilo tetto warm titanium o blu satin, la bandiera francese sul montante C, la shark antenna nera, il logo sui parafanghi, la linea di cintura ed i parafanghi laccati nero, la linea decisa delle porte posteriori e del diffusore del paraurti posteriore. All’anteriore, il nome Alpine compare per esteso, mentre il tipico motivo a “Snowflake” è integrato nell’esclusivo paraurti sportivo.

Quattro le tinte di carrozzeria disponibili, tra cui il nuovo Blu Alpine vision: tinta distintiva su cui si è lavorato approfonditamente per accentuare i contrasti chiaroscurali. A290 è disponibile anche nelle tinte Nero etoilé, Bianco nacré e Grigio scisto satinato. Inoltre, la serie Première Edition limitata a 1.955 esemplari sarà disponibile al lancio in 4 versioni: Première Edition, Beta, La Bleue, La Grise.

Nell’abitacolo si respira la sportività in un ambiente esclusivo, tipico del mondo Alpine, con la scelta della tonalità Deep Blue. Il driver display orientato al conducente mentre il lato passeggero presenta il nome del modello retroilluminato, sono completati da un ambient lighting configurabile. Volante, consolle e sedili sono un invito al viaggio. A290 è una city car abitabile, dotata di 5 porte per facilitare l’accesso ai 5 posti e di un generoso portabagagli da 326 litri.

L’esclusivo volante sportivo a tre razze con parte inferiore piatta e marcatura a ore 12 è rivestito in pelle nappa. Moderno e molto scolpito, presenta una svasatura accentuata per sottolineare la sportività e una cornice di spessore per una migliore presa. Comprende diversi pulsanti specifici in alluminio ispirati al mondo della Formula 1: a sinistra, la manopola RCH (Recharge) per regolare il livello di rigenerazione della frenata, a destra, il selettore delle modalità di guida, mentre sopra c’è il pulsante OV (Overtake), riconoscibile per il colore rosso. Sul volante si trovano inoltre i comandi dei dispositivi di assistenza alla guida ma anche del telefono, dell’assistente vocale e delle modalità di visualizzazione del quadro strumenti. La pedaliera sportiva e il poggiapiedi completano l’ergonomia del posto guida sportivo offerto di A290. Il display centrale da 10,1″ è orientato verso il conducente e i comandi fisici della climatizzazione consentono di regolare le impostazioni senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Il peso ridotto a 1.479 kg contribuisce in modo sensibile alle prestazioni, con spunto 0-100 km/h in 7,4 secondi e 160 orari di velocità massima per A290 in configurazione da 180 cv di potenza. La versione da 220 Cv invece accelera da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e tocca i 170 orari.

L’impostazione del telaio di A290 è volta a ritrovare le sensazioni sportive del DNA Alpine, con il giusto compromesso tra agilità e stabilità, per ottenere un comportamento brioso ma controllabile. Le barre antirollio specifiche, anteriori e posteriori, contribuiscono a quest’equilibrio. Lo scopo è far sì che il conducente si senta un tutt’uno con l’auto quando prende il volante e che l’auto sia piacevole da guidare. La ricetta è quella di una sensazione di sportività su strada, con avantreno incisivo e preciso, ed uno sforzo di sterzata attentamente calibrato. Il retrotreno è piuttosto mobile in fase di rilascio dell’acceleratore nei tratti tortuosi pur restando sempre sotto controllo, mentre offre grande stabilità nelle curve veloci, per una maggior sensazione di sicurezza e controllo.

Secondo il livello di allestimento, il powertrain di Alpine A290 è disponibile con due livelli di potenza: 180 cv nelle versioni base e GT Premium, 220 cv nelle versioni GT Performance e GTS.

Alpine A290 è dotata di serie di batteria da 52 kWh che fornisce un’autonomia WLTP di circa 380 km (dato definitivo da confermare in fase di omologazione). La pompa di calore è inclusa, per ottimizzare la temperatura dell’abitacolo e preservare l’autonomia. La ricarica rapida in corrente continua da 100 kW consente ad A290 di passare dal 15 all’80% di ricarica nel giro di 30 minuti o di recuperare fino a 150 km WLTP in 15 minuti. Alle stazioni di ricarica in corrente alternata, il caricabatterie da 11 kW in dotazione a bordo consente una ricarica dal 50 all’80% in 1 ora e 20 minuti, ossia 70 km WLTP in un’ora, oppure dal 10 all’80% in 3 ore e 20 minuti. Il caricabatterie è bidirezionale per poter contare sulle funzioni V2L (vehicle-to-load) per collegare i dispositivi tramite presa. È compatibile anche con le funzioni V2G (vehicle-to-grid) per risparmiare sulla ricarica a domicilio, grazie alla Mobilize PowerBox.