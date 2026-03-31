Alpine A390: la nuova sport fastback è ordinabile da oggi 

La casa automobilistica francese continua la propria evoluzione nel mondo delle sportive eleganti e innovative con un nuovo modello destinato a far parlare di sé. Alpine A390, definita “la nuova sport fastback della marca”, sarà ordinabile in Italia a partire dal 31 marzo, aprendo così ufficialmente una nuova fase per il marchio.

Pensata per coniugare prestazioni, design e comfort in una linea dinamica e raffinata, la nuova A390 rappresenta la continuità del linguaggio stilistico Alpine, adattato a un’architettura fastback che combina eleganza con aerodinamica e potenza.

Due saranno le versioni disponibili sin dal lancio: GT e GTS. La prima, la Alpine A390 GT, sarà disponibile al momento dell’apertura degli ordini con un prezzo di 67.500 euro IVA inclusa. La seconda, la versione GTS, potrà essere ordinata sempre a partire dal 31 marzo, con un prezzo fissato a 78.000 euro IVA inclusa. Entrambe le varianti rispondono a diverse esigenze di guida e performance, offrendo al contempo la stessa identità sportiva e il tipico DNA Alpine fatto di precisione, leggerezza e piacere di guida.

I primi esemplari della A390 saranno disponibili negli Alpine Store, segnando l’inizio della commercializzazione del nuovo modello sul mercato italiano. L’obiettivo è offrire agli appassionati un’auto che mantenga lo spirito sportivo e la tradizione del marchio, arricchendola con nuove soluzioni tecniche e stilistiche.

Con questa novità, Alpine prosegue il suo percorso verso una gamma moderna e orientata al futuro, capace di fondere il carattere sportivo che da sempre contraddistingue il brand con una visione rinnovata e più versatile. La A390 rappresenta un nuovo tassello di una strategia chiara: proporre auto sportive capaci di emozionare la guida quotidiana con la stessa intensità di un’esperienza in pista.

In attesa del debutto su strada, la A390 conferma la capacità del marchio di reinterpretare la sportività in chiave contemporanea, con attenzione a design e innovazione tecnologica, restando fedele alla purezza delle linee e allo spirito autentico che rendono Alpine un nome leggendario nel mondo dell’automobile.