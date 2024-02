Alpine svela la selezione della sua squadra mista “A-padel”

Alpine svela la sua squadra mista “A-padel” che porterà in alto i colori di Alpine nella stagione 2024. I giocatori indosseranno con orgoglio la maglia con il logo di Alpine durante l’Hexagon Cup e per tutta la stagione internazionale del Premier Padel.

La squadra “A-padel” è sostenuta da Arturo Coello, numero 1 al mondo, e da altre star del padel, come Alexandra Salazar e la partner Tamara Icardo, Martin di Nenno, Alex Ruiz e Luciano Capra. Anche Alejandra Alonso de Villa e Claudia Fernandez, giovani giocatrici di talento e promettenti, sono state selezionate per la squadra di Alpine. Questi otto nuovi giocatori si aggiungono a Sanyo Guiterrez, già sotto contratto con Alpine dal 2023.

Durante l’Hexagon Cup, la loro presenza sarà sia sui i campi di padel sia sullo stand Alpine al Madrid Arena in Spagna.

“Sono lieto di annunciare la nostra squadra con la quale costruire un rapporto a lungo termine che va oltre le prestazioni sportive. La squadra ‘’A-padel’’ è composta da uomini e donne di grande talento e mossi dalla passione, generosi e aperti nei confronti dei fan, criteri fondamentali per la nostra Marca. Alpine è molto orgogliosa di sostenere questa nuova generazione di giocatori e di investire per accelerare lo sviluppo internazionale del padel. Non vedo l’ora di cominciare questa collaborazione per sostenere questa straordinaria squadra!” ha spiegato Antonino Labate, Vicepresidente Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine.

“È un piacere far parte della squadra di padel Alpine. Con la Marca Alpine condividiamo gli stessi obiettivi ambiziosi e gli stessi valori: prestazioni, leggerezza ed agilità. Insieme spingeremo lo sviluppo del padel su più ampia scala per ispirare le nuove generazioni” ha dichiarato Arturo Coello.

“Sono contenta di cominciare a costruire la nostra storia con la squadra di padel Alpine. Oltre alla ricerca delle prestazioni e al superamento dei limiti, condividiamo gli stessi valori di inclusività ed aspiriamo a portare ai vertici il nostro sport, mettendo i fan al centro di tutto ciò che facciamo” ha affermato con entusiasmo Alejandra Salazar.

Dopo la partnership stretta nel 2023 con Greenweez Paris Major, Alpine consolida ulteriormente il suo impegno in una disciplina dinamica, spettacolare e popolare, il cui DNA riprende quello della Marca. Come sponsor di un torneo innovativo, Alpine potrà contare su tante iniziative e su una significativa visibilità nel Madrid Arena con il logo sulle reti dei principali campi da gioco.