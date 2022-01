Alpiner Quartz Chronograph: ecco l’edizione Limitata Freeride World Tour 2022

Da quattro anni, Alpina e il Freeride World Tour si ritrovano nei loro valori comuni della montagna, lo sport, l’eccellenza, le performance e la precisione. Anche quest’anno, la Maison è fiera di poter testimoniare l’ascesa degli atleti verso la cima e verso nuovi limiti da superare.

Diventato la gara di sci e di snowboard freeride più difficile mai esistita, e riunendo i migliori atleti del globo, il Freeride World Tour festeggia il suo quindicesimo anniversario nel 2022. Dopo quindici stagioni di sfide, di linee da disegnare con sempre più inventiva e padronanza tecnica, e su versanti innevati uno più impressionante dell’altro, il Freeride World Tour si offre in questa occasione una nuova tappa in Spagna, nonché un nuovo formato per il Qualifier Tour.

La competizione inizierà quest’anno a Baqueira Beret, in Spagna, dal 22 al 28 gennaio, e sarà seguita dalla tappa tradizionale ad Andorra, a Ordino-Arcalís, dal 30 gennaio al 5 febbraio. Il viaggio continuerà in Canada, presso la stazione di Kicking Horse Golden BC, poi a Fieberbrunn in Austria, per concludersi in bellezza sul leggendario e maestoso Bec des Rosses a Verbier, in Svizzera, dal 23 marzo al 3 aprile.

Con il nome di Extrême de Verbier, questa tappa che celebrava i suoi 25 anni nel 2021 rappresenta senza alcun dubbio l’apogeo dello sci e dello snowboard freestyle. Pista considerata probabilmente la più difficile da padroneggiare, si è tuttavia lasciata domare l’anno scorso da Victor De Le Rue (snowboard), membro del team di Alpinisti di Alpina, che festeggiava il suo secondo titolo di campione del mondo, dopo aver conquistato il primo nel 2019.

Nel 2022, Alpina è fiera di sostenere Victor per una nuova stagione, al fianco di Juliette Willmann nella categoria di sci femminile.

Il Bec des Rosses a portata di mano

Come da costume, e per festeggiare la rinnovata collaborazione con il Freeride World Tour, il brand presenta un’edizione limitata dedicata, che quest’anno porta il nome di Alpiner Quartz Chronograph e che sarà disponibile in soli 100 esemplari.

Discendente del celebre Alpiner4, creato dalla Maison nel 1938 e primo orologiosportivo che presenti le quattro caratteristiche essenziali di questa categoria (antimagnetico, antiurto, impermeabile e realizzato in acciaio inossidabile), l’Alpiner Quartz Chronograph Freeride World Tour 2022 rende fieramente omaggio a questo segnatempo riprendendo questi principi fondamentali, a cui aggiunge un cronografo.

Complicazione sportiva per eccellenza, si distingue per il quadrante nero che presenta tre contatori enfatizzati da una circonferenza argentata, al centro dei quali scorrono lancette impregnate di materiale luminescente, richiamando quelle delle ore e dei minuti. A ore 12, invece del celebre triangolo rosso di Alpina, che qui è la terminazione della lancetta dei secondi, troneggia fiero il logo del Freeride World Tour. Inconfondibile e orgogliosa rappresentazione delle vette alpine, è ancora più appropriato su questo segnatempo: la collezione Alpiner è infatti dedicata all’universo alpino fin dagli albori della Maison Alpina.

Una cassa in acciaio da 42mm avvolge il tutto, montata su un bracciale a tre maglie satinate e lucide che la richiamano. Sul fondello dell’orologio, i fan del freeride potranno ammirare l’incisione del leggendario Bec des Rosses, accompagnata dal logo del Freeride World Tour e dal numero di edizione limitata X/100.

La potenza del quarzo

Quanto al movimento, la scelta di un calibro al quarzo offre all’Alpiner Quartz Chronograph Freeride World Tour 2022 dei vantaggi esclusivi. Il primo: una longevità fuori dal comune, con un’autonomia di quattro anni e mezzo, a seconda dell’uso. Anche se inutilizzato per un giorno intero, un fine settimana, un mese o addirittura un anno, questo orologio sarà sempre perfettamente funzionante, pronto a conquistare nuove cime.

In seguito, il quarzo offre una resistenza quasi totale agli urti e garantisce una precisione cronometrica di gran lunga superiore a quella di un movimento meccanico, per una frazione del suo prezzo. Infine, questo movimento offre la data, aggiunta funzionale e utile per un uso quotidiano.