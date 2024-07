Alpinestars veste la sportività firmata Aprilia

Aprilia, in collaborazione con Alpinestars, ha lanciato una nuova linea di abbigliamento tecnico dedicata ai giovani motociclisti, disponibile sull’e-store ufficiale di Aprilia.

Questa nuova collezione è stata presentata durante il lancio dell’Aprilia RS 457, l’ultima aggiunta alla leggendaria famiglia di moto sportive RS. La linea comprende quattro capi di abbigliamento tecnico: giacca, felpa, pantalone e guanti, tutti progettati per offrire stile sportivo, performance e qualità senza compromessi. Ogni pezzo è estremamente versatile, garantendo massima sicurezza e comfort con un look accattivante e distintivo, in puro stile Aprilia. Un elemento di spicco della nuova collezione è il casco integrale Overtake, che combina innovazione stilistica e tecnologica per offrire il massimo del comfort e delle prestazioni.

Giacca Speed Blast Air Tex

La giacca Speed Blast Air Tex è realizzata in avanzato politessuto, offrendo elevati livelli di resistenza ad abrasioni e strappi. Dotata di prese d’aria e pannellature mesh-su-mesh su torace, schiena e braccia, garantisce una ventilazione insuperabile, ideale per le stagioni più calde. Le protezioni Nucleon Flex Plus su spalle e gomiti, con un design ergonomico, permettono una libertà di movimento ottimale.

Felpa Tecnica Next Rival

La felpa tecnica Next Rival, con cappuccio, offre un look casual ideale per la guida urbana. Grazie ai rinforzi aramidici interni su spalle, gomiti e schiena, offre un’eccellente resistenza all’abrasione. Il guscio principale in tessuto a maglia assicura un look casual anche una volta scesi dalla moto. Le protezioni Nucleon Flex Plus su spalle e gomiti garantiscono un elevato livello di protezione dagli urti.

Burnout Denim

I jeans tecnici Burnout Denim uniscono protezione e stile. Con una vestibilità regular, sono realizzati in tessuto denim di qualità e dotati di pannelli interni in fibra aramidica per una maggiore protezione da abrasioni e tagli. Le protezioni alle ginocchia Nucleon, sottili e flessibili, garantiscono libertà di movimento e un look discreto.

Guanti Rapid Dash Air

I guanti Rapid Dash Air, leggeri e sportivi, offrono una robusta protezione rigida per le nocche e un palmo in pelle scamosciata sintetica per una durata elevata. Sono dotati di una punta del dito compatibile con touchscreen, ideale per l’utilizzo di smartphone e sistemi GPS, e di pannelli elastici per una maggiore mobilità delle dita.

Casco Integrale Overtake

Il casco integrale Overtake è stato progettato in galleria del vento per una forma aerodinamica che riduce le turbolenze, migliorando stabilità e insonorizzazione alle alte velocità. Con un efficiente sistema di ventilazione, offre un campo visivo panoramico e include un visierino interno parasole, coprilente antinebbia Pinlock, supporto per action cam e deflettore aria per la mentoniera. Disponibile in bianco e nero, il casco è certificato CE 22.06 / DOT.