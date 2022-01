Alviero Martini 1 A Classe: ecco la prima collezione underwear

Alviero Martini 1 A Classe presenta la sua prima collezione underwear, un compendio di pezzi raffinati e trasversali pensati per donne contemporanee. Il punto di partenza è sempre quello dell’iconica stampa Geo, declinata in questo caso secondo un gusto ricercato e femminile che si accosta a una palette di colori tenui ed eleganti.

I set lingerie si declinano nelle sfumature essenziali del black&white, profilate con l’intramontabile stampa del marchio, e hanno una vestibilità confortevole e avvolgente pensata per accarezzare il corpo, sostenerlo ed esaltarlo. Ai toni minimal si aggiungono proposte statement come il set con reggiseno push up e brasiliana in un’elegante sfumatura di rosso, o ancora il completo in tulle composto da reggiseno e slip, con stampa Geo all-over, da abbinare alla sottoveste in tulle ton-sur-ton.

La collezione si compone inoltre di pigiamini corti, vestaglie effetto silk e camicie da notte, sempre nelle sfumature del nero e del bianco e impreziosite da sottili profili in stampa Geo che aggiungono un touch assolutamente riconoscibile, ricercato e contemporaneo.

Con questa prima collezione underwear SS 22, Alviero Martini 1 A Classe si propone di esplorare un’inedita categoria di prodotto che permette di avvicinarsi ancora di più al mondo delle donne, vestendole con una lingerie in microfibra effetto piuma, leggera, confortevole e trasversale. Un intimo comfy e femminile, caratterizzato dal touch inconfondibile e sofisticato della stampa Geo, rende la prima collezione underwear SS 22 di Alviero Martini 1 A Classe un mix&match di capi pensati per accompagnare le donne durante tutta la giornata.