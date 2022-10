Alviero Martini 1a Classe lancia la linea “Alviero Martini 1a Classe Jewels”

Alviero Martini 1A Classe lancia la nuova linea Alviero Martini 1A Classe Jewels, una collezione Made in Italy preziosa ed iconica, completamente in argento, con gioielli bagnati in oro giallo e rosa, arricchiti da cristalli e resi esclusivi da un tocco inconfondibile: eleganti inserti in pelle che riprendono l’iconica mappa geo, emblema del brand.

Il debutto nei preziosi nasce grazie alla partnership con Thom Trade Italy, divisione wholesale di Thom Group, leader europeo nel retail di gioielleria e orologeria, con la quale Alviero Martini 1A aveva già siglato un accordo di licenza e distribuzione della linea 1A Classe Watches. Attraverso questo nuovo deal strategico, che mette al centro l’expertise di entrambe le aziende, Alviero Martini 1A Classe rafforza ulteriormente la propria crescita e brand awareness nel settore orologi&gioielli nonché la presenza nei principali canali di vendita, grazie a una distribuzione non solo nelle boutique Alviero Martini 1A Classe e sul sito Alvieromartini ma anche nelle migliori gioiellerie e orologerie in Italia.

“Siamo molto fieri della crescita che Alviero Martini 1A Classe Jewels sta mettendo in atto grazie al nuovo lancio della linea Jewels con Thom Trade Italy. Siamo certi di riscontrare ancora una volta il consenso dei consumatori, che raggiungeremo sempre più numerosi grazie a un’ampia rete di vendita” – ha dichiarato Mauro Ronchi, Direttore Finanziario di Alviero Martini S.p.A

“É con piacere che rafforziamo la nostra collaborazione con Alviero Martini 1A Classe con il quale condividiamo valori ed esperienza. Insieme abbiamo dato vita a una nuova linea elegante e moderna, che compendia lo stile glamour del brand con la nostra expertise nella produzione e distribuzione della gioielleria”, il commento di Andrea Busato, General Manager di Thom Trade Italia.

Alviero Martini 1A Classe rappresenta da sempre uno stile di vita raffinato ma libero, per moderne viaggiatrici che ricercano bellezza ed eleganza, apprezzano il design creativo e si affidano all’eccellenza della manifattura italiana.