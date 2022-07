Alviero Martini 1A Classe presenta “Geo Tuscany” nella Collezione FW 22/23

Alviero Martini 1A Classe, che è da tempo sinonimo di qualità eccellente nel pellame, presenta nella Collezione FW 22/23 Geo Tuscany. Una Linea interamente dedicata al folclore italiano, con particolare attenzione alla regione che per antonomasia è patria della maestria nella lavorazione della pelle e della tradizione equestre: la Toscana.

Lunghe cavalcate tra distese rigogliose e il famosissimo Palio di Siena sono il punto di partenza per l’ispirazione della Linea che vuole rendere omaggio a questa usanza con il dettaglio del morsetto in metallo. Il particolare gancio frontale, impreziosito dall’iconico logo 1C, diventa il punto focale e accompagna borse dalla shape classica caratterizzate dalla costruzione ribattuta e dagli inserti in pelle per i manici e tracolle. Geo Tuscany viene interpretata in diverse varianti: mini e pratiche tracolline, shopping bag, borse a mano e bauletti realizzati in tessuto Geo Classic e Geo Night abbinato a una pelle effetto lucertolina, materiale ricco e luminoso.

La Linea possiede un sapore dal carattere casual, ma al contempo raffinato che riporta in auge l’equestrian style da sempre emblema di un’eleganza mai ostentata. Le borse Geo Tuscany sono dunque pensate per le donne dalla forte allure che ricercano modelli sofisticati e al contempo glamour.