Alviero martini 1a classe presenta la Collezione Eco per la P/E ’22

Alviero Martini 1A Classe per la Primavera Estate 2022 presenta una linea Eco trasversale e squisitamente femminile, che si ispira al legame con il pianeta terra, dedicando un compendio di capi eco-sostenibili alle donne dallo spirito green

Proposte di capi che comunicano un design pulito e versatile in grado di accompagnare le donne sempre on-the-go, in tutto l’arco della giornata. Abiti piacevoli da indossare, grazie al loro fit combinato ad un esprit estivo e vivace con stampe che ricordano le sfumature delle onde marine.

Design riconoscibile e iconico è quello regalato dalla stampa Geo Map reinterpretato su maxi-vestiti, camicie e T-shirt. Manifesto di questa linea è infatti la T-shirt con la stampa ”I Love Earth” che sprigiona amore ed attenzione per il Pianeta Terra.

I capi Eco sono prodotti con materiali come cotone biologico e poliestere riciclato, che contribuiscono ad avere un basso impatto sull’ecosistema.

Femminilità e sicurezza sono racchiuse nel concetto di consapevolezza, quella che si acquisisce facendo scelte rispettose per la natura, come quella di comprare capi destinati a durare nel tempo, promuovendo scelte positive per il futuro dell’ambiente.