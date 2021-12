Alviero Martini 1A Classe rielabora l’iconica stampa Geo

Alviero Martini 1A Classe presenta una collezione uomo trasversale e raffinata ispirata dall’iconica stampa Geo. Proposte versatili e sofisticate pensate per accompagnare l’uomo contemporaneo nel tempo libero, secondo l’attitude del brand. Il continuo dialogo fra formale e informale, heritage e innovazione si condensa in una serie di pezzi dal touch vintage e up-to-date al contempo, come la coppola in suede. Un design iconico e riconoscibile per questo cappello, proposto in una versatile e sofisticata nuance castagna profilata con la classica stampa Geo.

La collezione si completa con i guanti, per gentlemen e viaggiatori contemporanei, e con le sneaker abbinate, sempre nello stesso tessuto scamosciato alternato alla raffinata stampa Geo Classic. Alviero Martini 1A Classe rielabora il suo DNA declinandolo secondo un gusto ricercato e contemporaneo: i capi, nelle sfumature dei grigi, dei verdi e dei blu profondi, e gli accessori hanno un design essenziale e pratico, e sono confezionati con materiali di qualità e con cura minuziosa dei dettagli.

La collezione si rivolge a uomini dalla personalità cosmopolita e appassionata, alla ricerca costante di un prodotto di assoluto comfort e massima qualità che lo accompagni in ogni suo nuovo viaggio.