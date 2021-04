Alviero Martini 1A Classe SS21: tendenza bowling bag

Ci sono accessori che hanno la capacità di raccontare momenti del passato, e che allo stesso tempo si prestano magnificamente per coniugare le scelte estetiche del presente. Tra questi, vi è sicuramente la bowling bag e il suo design dalle mille vite.

Nato ad inizio secolo scorso, il design della bowling bag ha avuto, specialmente all’inizio, un unico scopo: il viaggio, vissuto come avventura da vivere con stile. Così è anche per Alviero Martini 1A Classe, che reinterpreta il modello e racconta di un tour tra le colline della California, attraverso da colori polverosi, ma anche dolci e accesi.

Tra le icone di stile di un tempo troviamo Audrey Hepburn, che negli anni ’60 ha saputo reinterpretare lo stile della bowling bag, facendosi spesso fotografare con quest’accessorio per le strade e per gli aeroporti di mille città. Grazie alla ricca scelta proposta da Alviero Martini 1A Classe, anche le clienti del Brand potranno fare un tuffo nel passato, ma allo stesso tempo sfoggiare un look urban e contemporaneo che non passa mai di moda.

Le coniugazioni di Alviero Martini 1A Classe sono davvero versatili: partendo dalla nuova stampa Geo White abbinata alla pelle liscia e intarsi Geo Classic con dettagli in oro, si arriva a varianti di colore davvero uniche, come quella del rosso con la stampa 1C Monogram, quella pink, e ancora quella con la stampa Geo Nude, oppure in tessuto color block.

Anche questa stagione il Brand sa regalare alla donna un’ampia scelta per accompagnare la sua Primavera Estate e completare il suo look urban chic come preferisce, sognando un viaggio attraverso le terre più belle dell’America Occidentale.