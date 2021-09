Alviero Martini 1A Classe Watches: la collezione F/W 2021

Alviero Martini 1A Classe rappresenta uno stile di vita raffinato ma libero, per moderne viaggiatrici che ricercano bellezza ed eleganza, apprezzano il design creativo e si affidano all’eccellenza della manifattura italiana.

Interpretare con stile il mondo del viaggio urbano, che ha reso il Brand inconfondibile, è lo stesso principio con cui oggi 1ªClasse esprime e traduce elegantemente anche lo scorrere del tempo, con una nuova ed esclusiva collezione di orologi.

Gli orologi da donna Alviero Martini 1A Classe Watches sono segnatempo preziosi e iconici che abbracciano ogni avventura con la giusta dose di leggerezza ed eleganza, dando un valore al proprio tempo.

Dopo il grande successo della prima collezione, il Brand lancia nuovi modelli per la stagione autunno/inverno. La proposta orologi segue l’ispirazione della pelletteria, richiamando le nuances del celebre film Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, ambientato a fine anni 30 in un paese inventato dell’est Europa. La palette colori risulta così di appeal retrò ma i toni sono più moderni, saturi e accesi. Novità assoluta di stagione è la nuance Geo Rouge, ispirata alle cromie purpuree di teatri e cinema del secolo scorso. Il rosso diviene intenso e si accompagna al bordeaux e al color prugna, le sfumature del rosa sono protagoniste nei modelli in acciaio così come nei quadranti, il verde petrolio si delinea su cinturini in pelle.

La mappa geo di Alviero Martini 1A Classe è il fil rouge che unisce tutta la collezione, declinata con creatività diversa su ogni modello diventa il dettaglio dal design inconfondibile tracciato su pelle, o un tratteggio nascosto all’interno dei cinturini o un disegno diamantato che impreziosisce i quadranti.

Gli orologi 1A Classe seguono la rotta dello stile casual chic Alviero Martini 1ªClasse, attraverso una manodopera attenta, materiali pregiati e dettagli cult su cinturino e quadrante. Orologi dalle simmetrie molto rigorose, volti ad abbinarsi volutamente alle borse della collezione, così come pronti per essere indossati in ogni momento della giornata.