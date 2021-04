Alviero Martini 1AClasse SS21: summertime colors

La nuova stagione 2021 si accende grazie ai colori della nuova collezione Alviero Martini 1AClasse, in cui il giallo sole e il rosso fuoco diventano i protagonisti indiscussi nelle proposte del Brand.

Dalle varianti di tracolle più o meno capienti, fino alla nuova tendenza del modello a secchiello, passando per la più classica delle it bag a mano, tutto si tinge dei colori del tramonto, dai toni del giallo pastello, ai colori più accesi e vivaci del cielo “infuocato” di mezza estate.

Grazie alle diverse proposte che colorano la primavera/estate, Alviero Martini 1AClasse permette di scegliere che donna essere ogni giorno preferendo il modello più adatto a sé. Comun denominatore è sempre la qualità del Made In Italy, rispettata in ogni fase: dalla creazione, alla scelta dei materiali, ai dettagli della resa del tessuto o pellame, alle parti in contrasto in stampa Geo che rendono iconico ogni accessorio.

Una nuova stagione frizzante, vivace e solare, anche nella scelta dell’accessorio daily Alviero Martini 1AClasse.