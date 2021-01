Alviero Martini 1AClasse Watches: l’orologio per San Valentino

Per celebrare la festa degli innamorati, Alviero Martini 1AClasse Watches mette al primo posto la donna, che incarna lo stile di vita raffinato ma libero, proponendo l’orologio perfetto per contemporanee viaggiatrici urbane alla ricerca di bellezza ed eleganza.

Il segna tempo pensato per San Valentino fa parte della Linea Santorini ed è in grado di far innamorare al primo sguardo qualsiasi donna, grazie alla sua shape semplice caratterizzata da enorme fascino espresso nel quadrante impreziosito da eleganti numeri romani e cristalli. Un orologio pensato per donare un valore aggiunto al proprio tempo seguendo la rotta dello stile casual chic.

I materiali sono pregiati, il modello si presenta infatti con cinturino in saffiano, rigorosamente rosso – per celebrare l’Amore con la A maiuscola – con passanti geo e terminale in metallo personalizzato con il logo iconico 1AClasse e cassa rose gold.

Il fascino dell’autenticità e del buon gusto prende vita su questo accessorio, che si propone come regalo ideale per questo San Valentino: un invito a celebrare lo scorrere del tempo in compagnia della persona amata.