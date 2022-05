Alviero Martini 1aClasse Watches presenta la linea Antigua

La collezione di segnatempo firmati Alviero Martini 1aClasse Watches dà il benvenuto alla linea Antigua pronta per la primavera estate 2022! Antigua racconta di un gioco di contrasti proprio come la sua essenza: colorata isola caraibica e roccaforte coloniale britannica.

Fusione di immagini che danno vita ad una linea progettata per dare nell’occhio, l’eleganza e l’opulenza abbracciano insieme ciascun gioiello regalando una cassa minimal in metallo bombato con le ore principali tradotte da luminosi cristalli. Taglio imponente impreziosito da dettagli molto femminili, questo è il nuovo watch Antigua che si presenta in una versione in pelle marcata dall’emblematica stampa geo map.

Inoltre la linea presenta anche una versione più contemporanea dell’orologio ovvero la maglia Milano nelle nuance gold classic e in uno sfiziosissimo rosè, entrambi arricchiti dal monogram metallico 1C che si avvolge sulla maglia stessa.