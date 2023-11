Amazfit Active: lo smartwatch sportivo ed elegante arriva in Italia

Amazfit, lancia in Italia il nuovo smartwatch Amazfit Active, progettato per chi desidera condurre uno stile di vita sano e attivo.

Nel progettare Amazfit Active, l’azienda si è ispirata alle popolari serie Amazfit GTS e Amazfit GTS Mini, adottando un display ampio ed elegante e una costruzione ultraleggera ma resistente.

I modelli, nelle colorazioni Petal Pink e Midnight Black, hanno una struttura rinforzata con un telaio in lega di alluminio, mentre il modello Lavender Purple utilizza materiali diversi: il telaio è in acciaio inossidabile e il cinturino dell’orologio è in pelle vegana, conferendogli un aspetto ancora più elegante.

Tutti i modelli della serie Amazfit Active hanno un display AMOLED HD da 1,75 pollici. Le informazioni visualizzate sono chiare e leggibili, grazie ai vantaggi della tecnologia AMOLED e alla protezione dalle impronte digitali.

Gli utenti possono scegliere tra oltre 80 quadranti di orologi, o creare e posizionare le proprie foto o disegni originali sul display dell’orologio. In questo modo, Amazfit Active può adattarsi all’abbigliamento e all’umore dell’utente.

Amazfit Active offre ottime prestazioni e una lunga durata della batteria. Può funzionare per 14 giorni con una singola carica della batteria e fino a un mese in modalità di risparmio della batteria.

Dopo l’abbinamento a uno smartphone, consente chiamate telefoniche Bluetooth, supporta l’assistente vocale Alexa e monitora i parametri di salute più importanti 24/7, tra cui: frequenza cardiaca, livello di stress, qualità del sonno e saturazione del sangue.

Inoltre, Amazfit Active offre soluzioni nuove e avanzate che supportano il processo di rigenerazione e registrano in modo completo le nostre condizioni fisiche e mentali.

Nel processo di riposo, Amazfit Active utilizza Zepp Aura. La soluzione, disponibile come abbonamento a pagamento e all’interno dell’applicazione Zepp, legge i dati biometrici tramite l’orologio e, in base a questi dati, regola i suoni in tempo reale per rendere più facile e più efficace l’addormentarsi o il rilassarsi, anche durante il giorno. E poi, Zepp coach, un trainer virtuale per fitness e corsa che prepara piani di allenamento individuali, aggiornati settimanalmente.

Amazfit Active è inoltre dotato di un GPS preciso, supporta 120 discipline sportive, consente l’importazione di file di percorso, è impermeabile (5 ATM) e può inviare dati di allenamento tramite l’applicazione Zepp a piattaforme esterne: Apple Health, Adidas Runtastic, Google Fit, komoot, Relive e Strava.

In Italia, Amazfit Active è da oggi disponibile su Amazon e presso altri partner commerciali. Il prezzo consigliato al pubblico dello smartwatch nei colori Midnight Black e Petal Pink è di € 129,90. La variante Lavender Purple sarà disponibile al prezzo di € 149,90.