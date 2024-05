Amazfit Bip 5 Unity: perfetto equilibrio tra stile e salute

Zepp Health annuncia la disponibilità di Amazfit Bip 5 Unity, un concentrato di tecnologia all’avanguardia e design che ridefinisce gli standard degli smartwatch quotidiani.

Con un display da 1.91″, Amazfit Bip 5 Unity rende l’accesso ai parametri vitali facile e intuitivo, offrendo un’esperienza completamente personalizzabile. Il design, caratterizzato da una struttura in acciaio inossidabile molto resistente per soddisfare le esigenze anche degli sportivi più esigenti.

Amazfit Bip 5 Unity è il secondo dispositivo ad essere lanciato con Zepp OS 3.0, dopo l’Amazfit Balance dello scorso anno. Questo sistema operativo focalizzato sulla salute, offre agli utenti un’esperienza migliorata e l’accesso a un ecosistema ancora più personalizzato grazie alle mini-app scaricabili, ai giochi e ai quadranti dell’orologio – molti dei quali sviluppati appositamente per questa generazione di Zepp OS.

In Europa e nell’area Asia-Pacifico i modelli Amazfit Bip 5 Unity dispongono di un microfono e di un altoparlante integrati. Questa caratteristica consente il supporto per chiamate telefoniche Bluetooth e per l’assistente vocale Amazon Alexa, aggiungendo un nuovo livello di comodità e funzionalità.

Amazfit Bip 5 Unity è ora disponibile sul sito ufficiale di Amazfit e su Amazon, con prezzi a partire da €69.90.