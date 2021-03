Amazfit Bip U e Amazfit Bip U Pro: il primo passo verso lo Smart Fitness

Sono smartwatch leggeri e attraenti, progettati per offrire le ultime novità in fatto di monitoraggio della salute e del fitness a un prezzo accessibile. Amazfit ha svelato la sua ultima serie di dispositivi indossabili, Amazfit Bip U e Amazfit Bip U Pro.

Amazfit Bip U Pro è un device ricco di tecnologia in grado di monitorare il livello di fitness, dare dettagli indispensabili per la salute e può essere personalizzato a seconda del look di chi lo indossa. Amazfit Bip U Pro monta un display HD da 1,43″ a colori, offre immagini chiare e nitide. Con il vetro 2.5D Corning Gorilla 3, il rivestimento anti-impronte e la risoluzione a 320×302 pixel, messaggi e promemoria sono chiari e facili da leggere. E’ possibile scegliere tra 50 display in base al proprio stile o caricare la propria foto come sfondo. Per completare l’ esperienza visiva, il design modulare personalizzabile permette di scegliere le informazioni che visualizzabili sulla schermata home.

Lo sport-watch fornisce tutti i dati di esercizio necessari direttamente al polso, per più di 60 sport e attività popolari, tra cui corsa, ciclismo, yoga, danza, pattinaggio, kickboxing e altro ancora. Fornisce metriche chiave in tempo reale per aiutare ad allenarsi in modo più efficace. Amazfit Bip U Pro ha inoltre un GPS integrato ad alta precisione è può controllare la distanza percorsa, la velocità, le variazioni della frequenza cardiaca, le calorie bruciate e altre informazioni, come ad esempio se e quanti grassi state bruciando con il vostro allenamento o se siete entrati nella zona di rafforzamento cardiopolmonare in base alla vostra frequenza cardiaca.

Il monitoraggio completo della salute e del fitness include SomnusCare™, che controlla il vostro sonno profondo, il sonno leggero, il sonno REM e anche i sonnellini pomeridiani6, quindi vi dà un punteggio personale che vi aiuta a capire i vostri modelli di sonno e a migliorare la qualità di esso. BioTracker™2 PPG è un sensore biologico di tracciamento ottico che misura la frequenza cardiaca 24/7 ed è alimentato da OxygenBeats™ che può misurare la saturazione di ossigeno nel sangue. Se vi sentite male, sotto stress o state partecipando a un esercizio fisico intenso come una maratona o sessioni di palestra impegnative, potete misurare la vostra saturazione di ossigeno nel sangue e ottenere un feedback immediato sul vostro benessere fisico.

Perfetto anche per il monitoraggio del ciclo – Amazfit Bip U Pro può tenere traccia del ciclo mestruale e dell’ovulazione e fornire utili promemoria e informazioni.

E ancora, connettività assicurata dalla possibilità del dispositivo di sincronizzarsi con messaggi di testo, e-mail e notifiche di una serie di applicazioni popolari sul vostro smartphone. Inoltre, offre un’ampia gamma di informazioni utili direttamente sul polso, tra cui allarmi, previsioni del tempo, un controller musicale Bluetooth per il telefono, un centro di comandi per la fotocamera, notifiche che avvisano quando si è stati seduti troppo a lungo e la funzione “trova il mio telefono”.

Con un peso di soli 31 g, quando l’Amazfit Bip U Pro è completamente carico assicura fino a nove giorni di monitoraggio della salute e del fitness.