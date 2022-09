Amazfit: ecco la quarta generazione di GTR e GTS

Amazfit, ha appena lanciato la quarta generazione delle serie GTR e GTS. I nuovissimi orologi Amazfit sono dotati di oltre 150 modalità sportive e di funzioni fitness avanzate, che consentono agli appassionati di sport di tracciare i dati di tutti i tipi di attività, tra cui calcio, tennis, nuoto, bicicletta e corsa. La nuova serie riconosce automaticamente otto modalità sportive e integra una nuova modalità avanzata Track Run e la nuova modalità Golf Swing. Nel frattempo, gli utenti possono sincronizzare i propri dati di allenamento con Strava e presto anche con adidas Running, grazie alla nuova partnership tra Amazfit e adidas Runtastic.

Gli orologi sono anche i compagni perfetti per un allenamento professionale ed efficiente. Grazie al riconoscimento intelligente di 15 esercizi (che diventeranno 25 dopo l’aggiornamento del firmware), l’orologio conta automaticamente le ripetizioni, le serie e il tempo di riposo dell’utente. È inoltre possibile creare modelli personalizzati per l’allenamento a intervalli di 10 sport diversi direttamente sul display dell’orologio, mentre l’algoritmo di stato dell’allenamento PeakBeats sviluppato dal marchio fornirà dati sulle prestazioni, come il VO2 Max, al termine di qualsiasi allenamento.

La nuova serie è inoltre dotata di un grado di protezione 5 ATM, il che significa che può resistere a una pressione dell’acqua equivalente a una profondità di 50 metri e supporta il tracking del nuoto con il riconoscimento intelligente delle bracciate, i dati SWOLF per misurare l’efficienza dell’allenamento e il monitoraggio della frequenza cardiaca per accompagnare gli utenti nelle loro avventure acquatiche.

Entrambi i dispositivi GTR 4 e GTS 4 sono i primi smartwatch del settore a includere la tecnologia dell’antenna GPS a doppia banda con polarizzazione circolare, che garantisce un’elevata potenza del segnale di posizionamento e consente agli utenti di muoversi in qualsiasi ambiente riducendo il margine di errore.

La tecnologia GPS recentemente aggiornata offre ora una doppia banda e cinque sistemi satellitari, consentendo a chi li indossa di seguire in tempo reale i propri movimenti in qualsiasi attività. In un futuro aggiornamento del firmware, la tecnologia supporterà sei sistemi satellitari. Gli orologi supporteranno anche l’importazione di percorsi e la navigazione in tempo reale, in modo che gli utenti possano importare un file di percorso dall’app Zepp e tracciare i loro movimenti in tempo reale, direttamente sull’orologio.

Entrambi i dispositivi GTR 4 e GTS 4 sono i primi smartwatch del settore a includere la tecnologia dell’antenna GPS a doppia banda con polarizzazione circolare, che garantisce un’elevata potenza del segnale di posizionamento e consente agli utenti di muoversi in qualsiasi ambiente riducendo il margine di errore.

La tecnologia GPS recentemente aggiornata offre ora una doppia banda e cinque sistemi satellitari, consentendo a chi li indossa di seguire in tempo reale i propri movimenti in qualsiasi attività.

Il nuovo sensore ottico BioTracker 4.0 PPG, sviluppato in proprio, è potenziato a 2LED e raccoglie il 33% di dati in più rispetto alla generazione precedente. Inoltre, se combinato con l’algoritmo di rilevamento della frequenza cardiaca aggiornato degli orologi, le potenziali interferenze del segnale causate dal movimento del braccio durante l’esercizio fisico sono notevolmente ridotte, con il risultato di un rilevamento della frequenza cardiaca quasi equivalente a quello delle fasce cardiache.

Amazfit GTR 4 e GTS 4 sono ora disponibili in Italia al prezzo consigliato al pubblico di 199,90€ da Euronics, entro il 1° Ottobre i prodotti saranno disponibili anche sui canali ufficiali di Amazfit e presso gli altri rivenditori.